În urmă cu câteva zile, două femei au fost agresate în trafic de un biciclist, după ce au staţionat cu maşina pe pista de biciclete. Individul a fost prins astăzi. Vă reamintim că incidentul a avut loc în zona de nord a Capitalei, iar bărbatul ar fi dispărut de la fața locului după ce ar fi smuls numărul de înmatriculare al autoturismului. Cele două femei au apucat să filmeze totul.

"Blochează maşina, te rog frumos! Acum îi ia numărul de la maşină. I-a luat numărul de la maşina!

Este un domn care are mască pe faţă!"

Bărbatul a fost reținut la trei zile după incidentul din trafic. Se află acum în custodia poliției, iar mâine magistrații vor decide dacă va rămâne în arest preventiv sau va fi cercetat în libertate. Și vă reamintesc că victima, o femeie în vârstă de 40 de ani, susține că individul nu ar fi fost provocat în niciun fel și că a atacat-o din senin în timp ce își aștepta prietena.

Atacată din senin

El s-ar fi aflat pe trotuar, pe lângă bicicletă, iar șoferița recunoaște că a parcat mașina timp de 2-3 minute pe pista dedicată bicicliștilor, dar asta pentru că în acea zonă nu exista niciun alt loc în care ar fi putut să staționeze.

În imaginile surprinse de cele două se vede clar agresivitatea bărbatului, inclusiv în momentul în care smulge numărul de înmatriculare. Totul s-a întâmplat în jurul orei 19 pe o porțiune intens circulată, iar oamenii care locuiesc în acea zonă l-au recunoscut pe agresor și spun că nu ar fi la prima batere, ba chiar în trecut ar fi intrat în conflict și cu alți locatari ai complexului din apropiere.

