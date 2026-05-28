Cum a fost păzit Putin într-o ţară "prietenoasă": blindat cu mitralieră şi sisteme de război electronic

Coloana oficială a lui Vladimir Putin la vizita din Kazahstan, o ţară considerată prietenoasă de ruşi, a inclus o maşină blindată cu spaţiu pentru mitralieră şi o alta dotată cu echipament de război electronic. Detaliile au atras atenţia în contextul în care la începutul lunii mai, presa occidentală a relatat, citând surse din serviciile de informaţii, că Serviciul Federal de Protecţie ar fi întărit măsurile de securitate în jurul lui Putin. Liderul rus ar fi renunţat la deplasările la reşedinţa de la Valdai şi ar lucra din buncăre securizate.

În timpul deplasărilor lui Vladimir Putin prin Astana, în convoiul liderului rus s-au aflat o maşină blindată cu spaţiu pentru mitralieră, un elicopter şi un vehicul posibil echipat cu sisteme de război electronic, relatează Agentstvo. Novosti, o platformă independentă în limba rusă, fondată de jurnalişti ruşi aflaţi în exil.

În imaginile surprinse în timpul deplasării spre Palatul Independenţei de la Astana, unde au avut loc întâlnirile dintre Vladimir Putin şi preşedintele kazah Kasîm-Jomart Tokaev, se vede că limuzina preşedintelui rus era înconjurată de 14 motociclete şi aproximativ 20 de automobile. La finalul coloanei se afla un vehicul militar. Acelaşi tip de maşină apare şi în imaginile filmate miercuri seară, în timpul deplasării convoiului prin Astana.

Potrivit analistului OSINT Kirill Mihailov, cel mai probabil este vorba despre un blindat "Alan", vehicul militar uşor folosit pentru escortă şi intervenţii speciale. Este produs în Rusia şi este conceput pentru transportul trupelor sau pentru protecţia convoaielor oficiale. Pe plafonul său se poate urca o mitralieră, cu toate astea, maşina din convoiul lui Putin nu o avea montată.

În convoi a fost observat un alt automobil cu un dispozitiv pe acoperiş, care, potrivit analistului citat, ar putea fi un sistem de război electronic. Miercuri seară, traseul convoiului prezidenţial a fost supravegheat din aer, cu un elicopter.

Mai mult, în imaginile filmate joi se vede că cel puţin o stradă din capitala kazahă a fost blocată cu un blindat în timp ce convoiul lui Putin se deplasa. Un alt vehicul blindat apare în apropierea Palatului Independenţei. Totodată, de-a lungul traseului pe care s-a deplasat Putin au fost desfăşuraţi militari în uniforme de camuflaj şi înarmaţi cu arme automate.

Luni, Serviciul de Protecţie de Stat al Kazahstanului avertizase că vor exista restricţii temporare de trafic în Astana pe durata vizitei de două zile a lui Putin. Autorităţile au anunţat că măsurile de securitate implică "resurse ale instituţiilor speciale de stat, ale organelor de ordine şi ale forţelor armate, inclusiv aviaţie militară şi tehnică militară".

Analistul OSINT Massimo Frantarelli a publicat miercuri pe reţeaua X imagini care arată cum în Moscova sunt amplasate sisteme de rachete antiaeriene "Panţîr-SMD-E" pe acoperişurile unor clădiri civile, de birouri, semn că autorităţile consideră capitala vulnerabilă la atacuri aeriene, în special la drone.

Pentru instalarea sistemelor antiaeriene, ruşii folosesc elicoptere Mi-26. Noua variantă "SMD-E" nu are tunuri automate, bazându-se exclusiv pe rachete pentru interceptarea dronelor şi a ţintelor mici. Rachetele TKB-1055 au o rază de acţiune de până la 7 km şi o altitudine de interceptare de până la 5 km, relatează Ukrainska Pravda.

Un raport al unei agenții europene de informații, primit la începutul lunii de mai multe instituţii de presă prestigioase precum CNN şi Financial Times, arăta că Putin se teme de o posibilă lovitură de stat, instrumentată eventual de fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu. Totodată liderul de la Kremlin ar sta tot mai mult ascuns prin buncăre și și-ar fi întărit paza recent.

