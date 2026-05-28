Impact devastator surprins de camere într-un service auto din comuna Dichiseni din Călăraşi. Trei oameni au fost răniţi, după ce două autoutilitare au intrat în coliziune şi au ricoşat în ei.

Din primele informaţii, un şofer de 33 de ani ar fi să vireze la stânga, moment în care a fost lovit de un alt autoturism, condus de un bărbat de 59 de ani, care se afla în depășirea regulamentară.

Patru răniţi după impact

După impact, cele două mașini au scăpat de sub control și au ajuns în fața service-ului auto, unde au lovit mai multe persoane aflate în afara carosabilului. În urma accidentului, șoferul de 33 de ani și alţi trei bărbaţi au fost răniți.

La fața locului au intervenit de urgență polițiști, pompieri și echipaje medicale, fiind mobilizate inclusiv autospeciale de descarcerare. Polițiștii au precizat că ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă.

