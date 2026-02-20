Ajutoarele de încălzire fac obiectul unei anchete de fraudă deschisă de procurorii din Bistriţa Năsăud. S-au făcut şase percheziţii dimineaţă, inclusiv la sediul primăriei din comuna Chiuza. Mai mulţi angajaţi sunt suspectaţi că ar fi format un grup care a construit o schemă infracţională ce a obţinut averi din ajutoarele de încălzire, acordate ilegal.

Cei şase angajaţi sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, abuz în serviciu şi fals intelectual.

Anchetatorii spun că în ultimii ani, cei şase angajaţi ai Primăirie Chiuza au întocmit mai multe dosare pentru acordarea ajutoarelor de încălzire folosind acte false. Făceau acest lucru în numele unor localnici care nu depuneau astfel de cereri, şi fără ca aceştia să ştie, falsificau inclusiv adeverinţele de venit pentru ca persoanele respective să devină eligible.

În ziua în care trebuia făcută plata, tot angajaţii falsificau semnăturile de pe ştatele de plată, astfel încât să pară că banii ajungeau la beneficiarul de drept, dar în realitate, banii ajungeau la cei şase.

Articolul continuă după reclamă

În total, în ultimii doi ani, cei şase au obţinut astfel aproximativ 300.000 de lei, dar ancheta este abia la început.

Cele şase persoane sunt audiate şi în cursul zilei urmează ca procurorul să propună măsurile preventive.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰