Reacţia influencerului Adonis, reţinut după ce l-a bătut pe fratele lui Rareş Ion: "Nu sunt un tip violent"

Influencerul Adonis, implicat recent într-un incident violent în Capitală, a povestit reporterilor ce s-a întâmplat. Americanul, care a lovit un tânăr de 20 de ani în timpul unui live pe TikTok, a declarat că s-a apărat după ce a fost jignit şi scuipat.

Incidentul s-a întâmplat chiar sub privirile oamenilor şi în direct pe reţelele sociale. Tiktokerul american se apără spunând că a fost jignit, scuipat în faţă şi atacat de mai multe ori. Adonis le-a spus jurnaliştilor, la ieşirea din Secţia 1 de Poliţie, că nu e violent şi îi pare rău pentru ce s-a întâmplat. În urma incidentului, bărbatul a primit propunere de arestare preventivă.

Reporter: Adonis, băiatul a spus că tu l-ai invitat. E adevărat?

Influencer: Fac social media de 10 ani şi promovez lucruri pozitive din România, arăt tot ce are această ţară mai bun de oferit, iar siguranţa este unul dintre aspectele pentru care România e cunoscută.

Tiktokerul povesteşte că a fost atacat, iar reacţia lui a fost una de autoapărare. "Nu sunt un tip violent, nu l-am lovit tare. Mulţi români s-au oferit să mă ajute, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar nu îmi doresc ca asta să fie imaginea României la nivel internaţional".

Scandalul, transmis live pe TikTok

Scandalul a fost transmis în direct pe TikTok, iar martorii au sunat la 112. Vineri după-amiază, influencerul american cunoscut drept Adonis a fost escortat la Secţia 1 de Poliţie din Capitală, chiar în apropiere de locul unde s-a petrecut incidentul. A

Incidentul a avut loc joi în Piaţa Romană, o zonă foarte circulată din Capitală. Bărbatul de 33 de ani l-a chemat pe Darian, tânărul de 20 de ani, pentru a face împreună un live pe TikTok şi se pare că influencerul a fost deranjat de faptul că tânărul i-a spus că nu ştie cum funcţionează lucrurile în România.

Acela a fost momentul în care Adonis îl loveşte cu pumnii pe Darian, fratele lui Rareş Ion, băiatul care a murit în urmă cu un an din cauza unei supradoze de droguri în locuinţa lui Maru, dealerul lui Pascu.

