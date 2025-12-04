Funcționari din Dolj, suspectați că au furat carburant cu acte false. Poliția a descins la primărie

Antena Meniu Search
Joi dimineață, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Dolj au desfășurat șapte percheziții într-un dosar ce vizează acuzații de delapidare și fals intelectual, atât la sediul unei primării din județ, cât și la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor firme, informează Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, funcţionari din cadrul instituţiei publice, cu atribuţii în gestionarea consumului de carburant, sunt bănuiţi că, în perioada 2022 - august 2025, şi-ar fi însuşit în interes propriu bonuri valorice de carburant.

Ulterior, pentru a crea aparenţa de legalitate şi justificarea în interesul instituţiei, aceştia ar fi întocmit înscrisuri false privind folosirea carburantului, prejudiciul cauzat urmând să fie stabilit în urma cercetărilor.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii vor pune în executare şi trei mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie conduse la audieri.

Acţiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

