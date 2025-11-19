General american, decorat de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler

Președintele Nicuşor Dan l-a decorat miercuri pe general-maiorul american Matthew J. Van Wagenen cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, ca recunoaștere a unei cariere militare remarcabile. Distincția, acordată cu însemn de pace, recompensează nu doar rolurile de comandă și de stat-major pe care le-a ocupat în Forțele Armate americane și NATO, ci și sprijinul consistent oferit Armatei României în cadrul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, precum și contribuțiile la misiunile comune cu România.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat pe generalul-maior Matthew J. Van Wagenen cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, în semn de apreciere a carierei sale militare, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO, potrivit Agerpres.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului a semnat miercuri decretul de decorare.

Astfel, preşedintele Nicuşor Dan a conferit Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, cu însemn de pace, pentru militari, generalului-maior Matthew J. Van Wagenen, ''în semn de apreciere a carierei sale militare de excepţie, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO, pentru sprijinul deosebit acordat în susţinerea activităţilor Armatei României în cadrul Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa, precum şi pentru contribuţiile aduse la îndeplinirea unor misiuni comune cu ţara noastră''.

