Antena Meniu Search
x

Curs valutar

General american, decorat de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler

Președintele Nicuşor Dan l-a decorat miercuri pe general-maiorul american Matthew J. Van Wagenen cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, ca recunoaștere a unei cariere militare remarcabile. Distincția, acordată cu însemn de pace, recompensează nu doar rolurile de comandă și de stat-major pe care le-a ocupat în Forțele Armate americane și NATO, ci și sprijinul consistent oferit Armatei României în cadrul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, precum și contribuțiile la misiunile comune cu România.

de Redactia Observator

la 19.11.2025 , 16:27
General american, decorat de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler General american, decorat de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler - Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat pe generalul-maior Matthew J. Van Wagenen cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, în semn de apreciere a carierei sale militare, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO, potrivit Agerpres.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului a semnat miercuri decretul de decorare.

Astfel, preşedintele Nicuşor Dan a conferit Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, cu însemn de pace, pentru militari, generalului-maior Matthew J. Van Wagenen, ''în semn de apreciere a carierei sale militare de excepţie, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO, pentru sprijinul deosebit acordat în susţinerea activităţilor Armatei României în cadrul Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa, precum şi pentru contribuţiile aduse la îndeplinirea unor misiuni comune cu ţara noastră''.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan general american nato
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Evenimente » General american, decorat de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler