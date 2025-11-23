În contextul negocierilor de pace de la Geneva şi în contextul celor mai recente atacuri în Ucraina, la graniţa cu România, securitatea la Marea Neagră devine un subiect din ce în ce mai important. Şi cel mai important document în această privinţă rămâne Strategia Naţională de Apărare.

Documentul va trece luni prin CSAT, după ce a fost în dezbatere publică. Sâmbătă, Administraţia Prezidenţială a anunţat că au fost preluate propuneri venite de la societatea civilă. Tot săptămâna viitoare, urmează ca documentul să fie trecut prin Parlament.

Subiectul a fost dezbătut duminică, în ediţia Observator, alături de generalul în rezervă Cristian Barbu. Acesta a explicat că Strategia Naţională de Apărare este, fundamental, un document care face un sumum de idei, de principii, de dorinţe şi a explicat

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, generalul Cristian Barbu a arătat că există diferenţe de abordări între actuala Strategie Naţională luată în discuţie şi varianta veche a documentului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Când vine vorba de priorităţile noi din Strategia Naţională de Apărare, acesta a arătat că lupta împotriva corupţiei rămâne un element extrem de important.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În context, generalul a explicat că există mai multe probleme în planul de pace propus Ucrainei şi că cele 28 de puncte nemulţumesc Ucraina, dar şi statele europene.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În fine, generalul a explicat că România nu se poate compara în acest moment cu Polonia în privinţa coordonatelor de apărare, dar a subliniat că România poate deveni un al doilea pol pentru apărarea de sud-est a Europei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi căzut vreodată în plasa escrocilor cu oferte false de vacanţe sau cunoaşteţi pe cineva? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰