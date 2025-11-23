Video General: "România poate deveni un al doilea centru de forţă în zona estică a Europei"
În contextul negocierilor de pace de la Geneva şi în contextul celor mai recente atacuri în Ucraina, la graniţa cu România, securitatea la Marea Neagră devine un subiect din ce în ce mai important. Şi cel mai important document în această privinţă rămâne Strategia Naţională de Apărare.
Documentul va trece luni prin CSAT, după ce a fost în dezbatere publică. Sâmbătă, Administraţia Prezidenţială a anunţat că au fost preluate propuneri venite de la societatea civilă. Tot săptămâna viitoare, urmează ca documentul să fie trecut prin Parlament.
Subiectul a fost dezbătut duminică, în ediţia Observator, alături de generalul în rezervă Cristian Barbu. Acesta a explicat că Strategia Naţională de Apărare este, fundamental, un document care face un sumum de idei, de principii, de dorinţe şi a explicat
De asemenea, generalul Cristian Barbu a arătat că există diferenţe de abordări între actuala Strategie Naţională luată în discuţie şi varianta veche a documentului.
Când vine vorba de priorităţile noi din Strategia Naţională de Apărare, acesta a arătat că lupta împotriva corupţiei rămâne un element extrem de important.
În context, generalul a explicat că există mai multe probleme în planul de pace propus Ucrainei şi că cele 28 de puncte nemulţumesc Ucraina, dar şi statele europene.
În fine, generalul a explicat că România nu se poate compara în acest moment cu Polonia în privinţa coordonatelor de apărare, dar a subliniat că România poate deveni un al doilea pol pentru apărarea de sud-est a Europei.Înapoi la Homepage
