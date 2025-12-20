Antena Meniu Search
Trump, negocieri încheiate cu giganții pharma. Ce efect vor avea discuțiile asupra prețurilor medicamentelor

Președintele american Donald Trump și nouă dintre cele mai mari companii farmaceutice globale au anunțat vineri încheierea unor acorduri prin care se angajează să reducă substanțial prețurile medicamentelor destinate programului guvernamental Medicaid, precum și celor vândute direct pacienților. Inițiativa face parte dintr-un nou demers de a alinia costurile medicamentelor din SUA la nivelul celor din alte țări dezvoltate, potrivit Reuters, informează News.ro.

20.12.2025
Printre companiile care au semnat acordurile se numără Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck şi divizia americană Genentech a grupului elveţian Roche. De asemenea, au aderat Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, Sanofi şi GSK.

"Subvenţionam practic restul lumii. Nu mai facem asta", a declarat Trump la o conferinţă de presă la Casa Albă, alături de directori ai companiilor farmaceutice implicate.

Statele Unite au, de departe, cele mai mari preţuri la medicamente pe bază de reţetă, adesea de aproape trei ori mai ridicate decât în alte ţări dezvoltate. În acest context, administraţia Trump a exercitat presiuni asupra industriei pentru a reduce costurile suportate de pacienţi.

În pofida reducerilor anunţate, care, potrivit Casei Albe, pot ajunge până la 70% din preţurile de listă, acţiunile majorităţii companiilor farmaceutice au crescut cu 1%–3%.

Investitorii au reacţionat pozitiv întrucât acordurile elimină pentru următorii trei ani ameninţarea unor tarife comerciale şi sunt considerate mai degrabă ajustări ale preţurilor de listă, deja reduse semnificativ prin discounturi existente.

Potrivit oficialilor americani, fiecare companie va reduce preţurile pentru majoritatea medicamentelor vândute prin Medicaid, program destinat persoanelor cu venituri reduse. De asemenea, unele medicamente vor fi comercializate direct către pacienţi prin platforma guvernamentală TrumpRx, la preţuri similare celor practicate în alte state bogate.

Printre exemplele concrete, Merck va vinde medicamentele antidiabetice Januvia şi Janumet direct către consumatori, cu reduceri de aproximativ 70%, iar Bristol Myers Squibb va furniza gratuit medicamentul anticoagulant Eliquis pacienţilor Medicaid. Amgen va include tratamentele Aimovig şi Amjevita într-un program direct către pacient, la un preţ lunar de 299 de dolari.

În schimbul acestor concesii, companiile vor beneficia de o scutire de trei ani de la eventuale tarife şi s-au angajat să aplice principiul ”celui mai favorizat preţ” pentru noile medicamente lansate pe piaţa americană, inclusiv pentru programele Medicare şi Medicaid.

Oficialii administraţiei au mai precizat că grupurile farmaceutice au promis investiţii cumulate de peste 150 de miliarde de dolari în cercetare, dezvoltare şi producţie în Statele Unite, precum şi contribuţii la rezervele strategice de medicamente ale ţării.

