Conferinţa-maraton a lui Vladimir Putin a venit după un summit furtunos al liderilor europeni la Bruxelles. Politicienii au discutat în contradictoriu şi fără rezultat 15 ore despre banii şi proprietăţile Rusiei aflate sub sechestru. Peste 210 miliarde de euro, bani care ar fi putut ajuta Ucraina să ţină piept invaziei. Soluţia de compromis a fost un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Kievului.

Maratonul de negocieri s-a terminat la ora 03:00 dimineaţa cu un anunţ. Bruxellesul va face credit pentru banii destinaţi Ucrainei. Ungaria, Slovacia şi Cehia au refuzat să garanteze, însă, împrumutul.

Iniţial, liderii europeni ar fi vrut să finanţeze Ucraina chiar cu bani ruseşti - activele sechestrate de Uniunea Europeană. Mai mulţi politicieni, printre care preşedintele Franţei şi premiera Italiei, au considerat, însă, planul prea riscant.

Dincolo de problema finanţării Ucrainei, preşedintele Franţei consideră că Europa trebuie să reia dialogul cu Moscova, în paralel cu discuţiile pentru pace dintre Donald Trump şi Vladimir Putin.

Noi negocieri de pace ar urma să aibă loc mâine sau poimâine la Miami, între ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, milionarul Steve Witkoff şi emisarul lui Vladimir Putin, Kiril Dimitriev, un ucrainean ajuns în cercurile puterii de la Kremlin.

Americanii vor prezenta planul de pace revizuit care prevede garanţii de securitate similare cu Articolul 5 din NATO, bani pentru reconstrucţia ţării şi trimiterea unei forţe multinaţionale care să garanteze armistiţiul.

