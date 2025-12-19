Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video SUA vor prezenta un nou plan de pace, revizuit. Negocieri cu ruşii la Miami

Conferinţa-maraton a lui Vladimir Putin a venit după un summit furtunos al liderilor europeni la Bruxelles. Politicienii au discutat în contradictoriu şi fără rezultat 15 ore despre banii şi proprietăţile Rusiei aflate sub sechestru. Peste 210 miliarde de euro, bani care ar fi putut ajuta Ucraina să ţină piept invaziei. Soluţia de compromis a fost un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Kievului.

de Redactia Observator

la 19.12.2025 , 20:49

Maratonul de negocieri s-a terminat la ora 03:00 dimineaţa cu un anunţ. Bruxellesul va face credit pentru banii destinaţi Ucrainei. Ungaria, Slovacia şi Cehia au refuzat să garanteze, însă, împrumutul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Iniţial, liderii europeni ar fi vrut să finanţeze Ucraina chiar cu bani ruseşti - activele sechestrate de Uniunea Europeană. Mai mulţi politicieni, printre care preşedintele Franţei şi premiera Italiei, au considerat, însă, planul prea riscant.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dincolo de problema finanţării Ucrainei, preşedintele Franţei consideră că Europa trebuie să reia dialogul cu Moscova, în paralel cu discuţiile pentru pace dintre Donald Trump şi Vladimir Putin.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Noi negocieri de pace ar urma să aibă loc mâine sau poimâine la Miami, între ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, milionarul Steve Witkoff şi emisarul lui Vladimir Putin, Kiril Dimitriev, un ucrainean ajuns în cercurile puterii de la Kremlin.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Americanii vor prezenta planul de pace revizuit care prevede garanţii de securitate similare cu Articolul 5 din NATO, bani pentru reconstrucţia ţării şi trimiterea unei forţe multinaţionale care să garanteze armistiţiul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

statele unite negocieri rusia razboi ucraina miami
Înapoi la Homepage
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan?
Observator » Ştiri externe » SUA vor prezenta un nou plan de pace, revizuit. Negocieri cu ruşii la Miami