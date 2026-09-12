Eveniment de cartea recordurilor, în Bucureşti. O masă... de 5 kilometri a fost pusă de-a lungul unui întreg bulevard. Iar 20.000 de oameni au fost serviţi cu bucate tradiţionale. Proiectul "masa care uneşte" îşi propune să aducă oamenii laolaltă şi să atragă donaţii pentru o cauză nobilă.

Două zile le-a luat organizatorilor numai să aşeze mesele. Şirul a pornit din faţa Palatului Parlamentului şi s-a întins pe ambele sensuri ale bulevardului Libertăţii, până la Piaţa Unirii şi înapoi.

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"E cea mai mare din lume. Aşa sperăm, să vină doamna de la Guinness şi să ne confirme acest lucru. Sperăm noi să avem prezenţă de 100%" spune Alexa Vâlcan, organizatoare.

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Intrarea s-a făcut pe bază de rezervare, însă masa a fost gratuită. Miile de invitaţi s-au înfruptat din bucate tradiţionale româneşti, desert şi fructe. Şi au putut să ia ca amintire farfuriile, făcute special pentru eveniment din ceramică reciclată.

"Avem cârnaţi! Cea mai şmecheră masă!"

"Am venit să vedem, în primul rând, de curiozitate, să vedem ce înseamnă o masă atât de mare"

"Vreau să văd cum este să deţin un record mondial şi să văd atmosfera"

"Gândiţi-vă că aici este şi un mod de a socializa. Şi este foarte important. Cel puţin în weekend putem să socializăm şi cu alte persoane noi" spun oamenii.

De la masă, oamenii au trecut la dans. Iar atmosfera a fost întreţinută de animatoare.

Proiectul, numit "masa care uneşte", îşi propune să întărească spiritul de comunitate şi să strângă donaţii pentru o cauză nobilă.

Anul trecut, aceiaşi organizatori au montat la Alba Iulia o masă la care s-au aşezat peste 10.000 de persoane.