Operaţiune amplă de căutare a unui turist britanic, dispărut în munţii Bucegi în urmă cu o săptămână. Echipele de salvare răscolesc masivul în lung şi în lat, zi şi noapte pentru a da de urma lui. Ministerul de Interne a trimis pentru prima dată un elicopter Black hawk în zonă. Părinţii băiatului au venit din Marea Britanie să participe la căutări. Mama lui a vorbit în exclusivitate pentru Observator, despre drama prin care trece.

De 7 zile salvamontiştii din două judeţe au împânzit Munţii Bucegi în încercarea de a-l găsi pe George. Tânărul britanic de 18 ani a plecat duminica trecută, dis de dimineaţă din Poiana Braşov cu destinaţia Bran. A traversat zona Diham-Tache Ionescu. Vremea aprigă şi traseul dificil i-au îngreunat drumeţia.

În zona Ţigăneşti, la peste 2.000 de metri altitudine, a sunat după ajutor la 112. În acelaşi timp, de la mii de kilometri distanţă, părinţii i-au localizat telefonul printr-o aplicaţie şi au fost şocaţi să descoperă unde e. Într-un mesaj în exclusivitate pentru Observator, mama tânărului poveştete clipele de groază prin care trece.

"A plecat de la facultatea lui din Marea Britaie duminică, fără să ne spună, ca să plece în drumeţie singur. Telefonul lui a avut ultima dată semnal într-o zonă izolată din munţi. A dat un apel cutremurător la 112 duminică seara. Echipele au ajuns la el în câteva ore. Rucsacul lui a fost găsit la aceeaşi locaţie de unde a sunat după ajutoare. Am zburat în România imediat şi încercăm să susţinem echipele de căutare aşa cum putem mai bine", spune Jo Smyth, mama tânărului dispărut.

Operaţiunile de căutare sunt o premieră în România

Un elicopter Black Hawk a dus salvamontiştii în zone greu accesibile. A fost folosită şi o dronă dotată cu o cameră cu termoviziune. echipe de intervenţie cu câini de urmă au refăcut traseul lui George.

"Salvatorii montani au parcurs iar presupusul traseu parcurs de tânăr, dar din păcate nu au putut să identifice noi elemente concludente", spune Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov.

George plecase în drumeţie ca să macheze faptul că abia împlinise 18 ani. Tânărul era îmbrăcat într-o geacă subţire, aceeaşi din fotografiile publicate de autorităţi. Familia lui face un apel disperat la oricine ar putea avea informaţii să anunţe autorităţile.

"George este un tânăr isteţ, iubitor şi aventuros. Doar ce a împlinit 18 ani şi este în primul an la facultatea de Geologie. A ţinut această excursie secretă faţă de noi ca să nu ne îngrijorăm. Era un tânăr sportiv şi puternic şi a călătorit mult cu noi şi cu prietenii lui. Iubea munţii. Sperăm şi ne rugăm că a supravieţuit cumva în ciuda tuturor prognosticurilor. Doar gândul la o viaţă fără el este de nesuportat", spune Jo Smyth, mama tânărului dispărut.

Din cauza pericolului de avalanşă, echipele de interveniţie au oprit momentan căutările tânărului. Vor relua operaţiunea imediat ce vremnea se îndreaptă.

