Gest inconştient al unui şofer de TIR. Momentul de infarct în care forţează bariera la calea ferată

Un șofer de TIR a fost la un pas să provoace o tragedie, după ce a forțat bariera unei treceri la nivel cu calea ferată din localitatea Dorobanțu, județul Constanța. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 17:30, la trecerea la nivel cu calea ferată de pe DN22C, în stația Dorobanțu. În imagini se observă cum șoferul autotrenului ignoră semnalele de avertizare și traversează liniile ferate chiar în momentul în care barierele coborau.

TIR-ul a lovit una dintre bariere, care a fost avariată și nu a mai putut fi coborâtă. Din cauza incidentului, circulația feroviară pe relația Dorobanțu - Nazarcea a fost afectată timp de mai bine de două ore, au transmis autorităţile.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul IPJ Constanța pentru a dirija traficul rutier până la remedierea defecțiunii, iar echipele CFR au reușit să repare instalația după două ore. Acum, oamenii legii încearcă să-l identifice pe şofer.