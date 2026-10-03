Doi tineri arestaţi pentru trafic de droguri la Timişoara. Este vorba despre doi barmani în vârstă de 24 de ani. Aceştia ar fi vândut cannabis în special studenților care frecventau localurile, dar și la evenimente.

Au avut ghinionul să vândă droguri unui polițist sub acoperire.

Așa au ajuns în vizorul anchetatorilor cei doi barmani de 24 de ani din Timiș. Potrivit procurorilor D.I.I.C.O.T., unul dintre ei ar fi vândut cannabis încă din 2021, inclusiv la evenimente private unde lucra ca barman sau ospătar. Clienții erau, în special, tineri, iar printre ei, spun anchetatorii, se aflau foarte mulți studenți de la universități din Timișoara.

Celălalt ar fi intrat în această afacere chiar în acest an și vindea cannabis cu până la 50 de lei gramul, inclusiv la evenimente la care participa în timpul liber. La perchezițiile făcute la locuințele celor doi au fost găsite aproximativ 250 de grame de cannabis, atât vrac, cât și ambalat în doze. Polițiștii au mai ridicat grindere, cântare de precizie, dar și alte obiecte care conțineau urme de substanță.

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Au fost găsite, de asemenea, și o substanță cristalină, dar și foarte mulți bani. Cei doi au fost reținuți de procurorii D.I.I.C.O.T., iar ulterior au fost arestați preventiv. Sunt cercetați într-un dosar penal deschis pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept.