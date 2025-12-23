Ne dăm seama că mai sunt doar două zile până la Crăciun dacă aruncăm un ochi în trafic. În mod tradiţional, oraşele sunt extrem de aglomerate. Agitaţia se vede şi în parcările mall-urilor care sunt arhipline sau pe bulevardele din jur care sunt blocate. Astfel, drumul de câteva minute se transformă în ore pierdute în cozi şi la semafoare.

Aglomerația în Capitală a început încă de ieri dimineaţă și s-a accentuat la prânz, când foarte multi oameni au ieşit la cumpărături.

Șoseaua Mihai Bravu s-a transformat într-o uriașă parcare pe două rânduri. Să traversezi orașul dintr-o parte în altă pare o misiune imposibilă pt șoferi în aceste zile când toată lumea aleargă după cadouri și cumpărături. Așa că pe lângă timpul din magazine, să va gândiți că veți pierde zeci de minute, dacă nu chiar ore, în trafic.

Reporter: Cum vi se pare traficul?

Articolul continuă după reclamă

Şofer: Infernal. Am fost să luăm brad, suntem plecaţi de două ore de acasă şi continuăm şi n-am găsit bradul. Toată lumea înebunită după cumpărături, după oferte! E un trafic infernal, ne bucurăm de el, ce să facem.

Aglomerația din trafic, bineînțeles ca o regăsim şi în parcările de la Mall, iar căutarea unui loc de parcare durează mai mult decât cumpărăturile. După 20 de minute de aşteptare la intrarea într-un centru comercial, un şofer a făcut cale întoarsă. Manevrele sale i-au blocat însă şi pe ceilalţi. Aceeaşi frenezie şi în pieţe şi hipermaketuri.

Traficul din Capitală este în aceste zile cu până la 50 la sută mai intens decât într-o zi obișnuită, iar timpii de deplasare s-au dublat în zonele comerciale, spun poliţiştii de la rutieră. Agenţii le recomandă șoferilor să evite orele de vârf.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰