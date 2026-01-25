Antena Meniu Search
Bucureştenii îşi irosesc timpul liber în trafic. În ciuda tuturor măsurilor luate, a semafoarelor inteligente, a studiilor şi a schimbărilor de sensuri pentru fluidizare, traficul e tot mai aglomerat de la un an la altul.

de Bianca Iacob

la 25.01.2026 , 15:55
În 2025 locuitorii capitalei au pierdut mai mult de o săptămână, în medie, în maşină. Mai exact 171 de ore. Calcul include incusliv perioadele de vacanţă când traficul este ceava mai lejer.

18,5 kiometri pe oră a fost viteza de deplasare medie, ceea ce înseamnă că, într-un sfert de oră, şoferii parcurg 4,6 km.

Indicele de congestie a crescut cu 0,3 procente şi a ajuns la 62,5%, iar asta arată că lucrurile s-au înrăutăţit faţă de 2024. Suntem aşadar pe primul loc în Europa la acest capitol.

Bruxelles e la aproape 30 de ore în spate pe poziţia a doua, iar Atena completează acest podium cu 143 de ore.

Capitala Bulgariei, Sofia, are o medie de 113 ore, iar Berlin, cu 100 de ore în medie petrecute anual în trafic, închide această statistică publicată de TomTom Traffic Index.

Traficul în capitalele europene:

  • Bucureşti - 171 ore
  • Bruxelles - 146 ore
  • Atena - 143 ore
  • Budapesta - 131 ore
  • Roma - 115 ore
  • Sofia - 113 ore
  • Berlin - 100 ore
