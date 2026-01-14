La Iaşi, începutul de an a adus o mobilizare în masă. Teama de penalităţi şi dorinţa de a scăpa de grija impozitelor într-o perioadă de incertitudine economică i-a responsabilizat. Astfel că, încă din prima zi în care au putut fi plătite taxele şi impozitele locale, ghişeele s-au umplut de oameni grăbiţi să-şi achite obligaţiile, chiar dacă sumele erau şi de trei ori mai mari faţă de anul trecut.

Taxele mărite şi impozitele cu 70% mai mari de la începutul anului, nu i-au speriat pe ieşeni. Însă, teama ca s-ar putea trezi cu penalităţi i-a adus pe oameni în număr mare la ghişee.

5.386 de persoane şi-au achitat taxele şi impozitele în prima zi de plăţi din noul an, pe 8 ianuarie. Dintre aceştia, 3.203 au trecut pe aici, pe la casierie pentru a face toate aceste plăţi, iar restul şi-au achitat toate dările online. Vorbim despre un număr mai mult decât dublu faţă de prima zi de plăţi a anului trecut. S-au încasat aşadar, într-o zi, acum peste 4 milioane de lei.

Au luat cu asalt ghișeele

Explicaţia este simplă, spun sociologii. "Este vorba despre o frică de incertitudine şi dorinţa de control, un soi de mecanism prin care cetăţeanul, omul, încearcă, de fapt, să rezolve cât mai repede o problemă presantă", a declarat Romeo Asiminei, sociolog UAIC Iaşi.

"Nu am timp. Am un program atât e încărcat. Exact. Mai ales pentru tatăl meu, că el mă bate la cap tot timpul plăteşte, plăteşte. Şi dacă vin pentru el, plătesc şi pentru mine". "Nu mi se pare foarte mult şi dacă dreptul meu legal e până la sfârşitul anului, plătesc până la sfârşitul anului. De ce să dau banii înainte?", spun ieșenii.

Reducerea de 10% pentru cei care plătesc în primele 3 luni încurajează şi ea achitarea taxelor.

"Noi, prin Consiliul Local, am încercat să menţinem pragul cel mai de jos, impus de legislaţia în vigoare astfel încât, deşi e un cuantum mare al plăţii de taxe şi impozite, acesta să nu fie mai mare decât de poate suporta", a declarat Sebastian Buraga - purtător de cuvânt Primăria Iaşi.

Anul trecut, numărul celor care şi-au făcut plăţile, în prima zi, a fost de puţin peste două mii, iar suma încasată a fost şi ea cu mult mai mică.

