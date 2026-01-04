În ultimul weekend de vacanţă abia dacă poţi arunca un ac pe pârtii. Românii profită până în ultima secundă de distracţie, pentru că ştiu deja că îi aşteaptă un an plin. De la Straja până la Şureanu, turiştii se distrează şi învaţă să schieze. Mulţi au ales chiar să îşi prelungească şederea la munte.

Chiar dacă vacanţa e aproape de final, pe Masivul Şureanu abia acum începe distracţia. Reprezentanţii pârtiei au dat startul primei zi de schi din acest sezon.

"Avem Curmătura deschisă cu toate cele 4 pârtii la teleski. Sus către 2.000 de metri avem nămeţi de cel puţin 2 metri jumate, 3 şi zăpadă de un metru jumate cam aşa. Aici la bază 30-40 de cm", a transmis Daniel Sabău, administrator pârtie.

Bucuria unora, dezamăgirea altora - unii turişti s-au plâns de condiţiile din acest an.

"Peisajele sunt extraordinare, vremea e minunată, dar pârtiile sunt uşor neamenajate. Ne aşteptam la mult mai mult", a transmis o turistă.

"Faţă de ceilalţi ani zăpada e mai mare şi pentru începători mi se pare că nu e cel mai ok", a adăugat altă persoană.

Și stațiunea Voineasa, din județul Gorj, a fost plină ochi de iubitorii sporturilor de iarnă. Fie că au ales schiurile sau sania, fiecare s-a distrat la maximum pe pârtie, alături de prieteni sau de familie.

Un weekend perfect pentru distracție a fost și în stațiunea Straja, din județul Hunedoara. Aici, sezonul de schi a început mai târziu din cauza dificultăților de întreținere a zăpezii la bază.

