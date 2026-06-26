Grupare de braconieri, destructurată la Timiş. Mistreții erau împușcați cu arme deţinute ilegal

Împuşcau animale sălbatice cu arme deţinute ilegal! Este o anchetă care a dus la percheziţii de amploare în judeţul Timiş la o grupare care ar fi organizat sesiuni ilegale de vânătoare unde erau ucişi în special, mistreţi.

La braconaj ar fi participat doi poliţişti şi un cunoscut medic stomatolog. Ancheta a scos la iveală că animalele sălbatice, împuşcate la vânătoare erau tranşate ulterior la o fermă din localitatea Jebel.

În total, 13 mandate de percheziţie au fost puse în executare, iar 7 persoane au fost duse la audieri, printre care şi un medic stomatolog şi doi poliţişti.

Autorităţile transmit că se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uz de armă fără drept, precum și pentru infracțiuni prevăzute de legislația privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic.