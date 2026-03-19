Guvernul continuă subvenția la motorină pentru fermieri și în 2026. Cât vor primi înapoi de la stat

Fermierii vor beneficia și în 2026 de subvenții pentru motorina utilizată în agricultură, după ce Guvernul a aprobat alocarea a 620 de milioane de lei. Măsura asigură continuarea schemei de ajutor de stat și adaptarea nivelului sprijinului la legislația fiscală în vigoare.

În ședința de Guvern din 19 martie 2026 a fost aprobată o hotărâre pentru completarea HG nr. 1174/2014, care asigură continuitatea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, se arată în comunicatul de presă remis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Actul normativ prevede alocarea resurselor financiare necesare pentru susținerea lucrărilor mecanizate din sectoarele vegetal, zootehnic și de îmbunătățiri funciare, precum și adaptarea nivelului subvenției la prevederile fiscale actuale.

620 de milioane de lei alocate pentru anul 2026

Articolul continuă după reclamă

Pentru anul 2026, suma alocată din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este de 620.000.000 de lei. Fondurile vor fi utilizate pentru plata ajutorului de stat aferent perioadei iulie 2025 - decembrie 2025.

În acest context, valoarea accizei care va fi restituită fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei pe litru.

Cum se calculează subvenția

Rata accizei reduse a fost stabilită la 106,72 lei pentru 1.000 de litri, reprezentând echivalentul în lei al ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri, calculată la cursul de schimb de 5,0821 lei/euro stabilit la 1 octombrie 2025.

Subvenția acordată fermierilor reprezintă diferența dintre acciza standard prevăzută de Codul Fiscal, de 2.804,29 lei/1.000 litri, și acciza redusă aplicată în sectorul agricol.

Plățile către fermieri vor fi efectuate prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat.

Bianca Iacob

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰