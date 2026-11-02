Explozie fără incendiu în camera centralei termice de la o școală din Telega, Prahova. Elevi, evacuaţi

O degajare masivă de abur, provocată de fisurarea unei conducte de apă, a avut loc luni dimineață în camera centralei termice a Școlii Gimnaziale "Alexandru Popescu" din comuna Telega Vale, judeţul Prahova. Deși inițial a fost raportată o explozie, nu s-a produs niciun incendiu. Potrivit surselor Observator, 43 de elevi și 6 cadre didactice s-au autoevacuat.

Explozie fără incendiu în camera centralei termice de la o școală din Telega, în judeţul Prahova - Sursa: Profimedia

"În jurul orei 09:15 am fost anunțați prin apel la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 cu privire la faptul că s-a produs o explozie, neurmată de incendiu, în camera centralei termice a Școlii Gimnaziale din comuna Telega. Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă de la Detașamentul Câmpina, o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi și o ambulanță SAJ Prahova

Potrivit ISU Prahova, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, după aerisirea camerei centralei, pompierii au stabilit că nu a fost o explozie propriu-zisă, ci doar conducta de apă fisurată, care a provocat o degajare masivă de abur. Centrala termică este intactă, au fost scoase lemnele care ardeau în interior pentru a nu mai exista alte riscuri.

Iniţial, pompierii au fost anunţaţi prin apel la 112 cu privire la faptul că s-a produs o explozie neurmată de incendiu în camera centralei termice a acestei unităţi de învăţământ.

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Un număr de 43 de elevi şi şase cadre didactice s-au evacuat până la sosirea echipajelor de pompieri.

"Din primele informații primite de la fața locului, a fost vorba despre o explozie neurmată de incendiu produsă în camera centralei termice pe lemne, fără a fi afectată clădirea. Elevii au fost evacuati până la sosirea echipajelor de pompieri, nu sunt persoane rănite. O parte din copii au fost deja preluați de părinți. Se va efectua o recunoaștere la nivelul întregii unități de învățământ.", se arată, iniţial, în comunicatul ISU Prahova.

Cursurile vor fi suspendate pe parcursul acestei zile pentru remedierea situației.