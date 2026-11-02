Atacuri cibernetice în Rusia și Ucraina. O falsă alertă nucleară a fost transmisă populației

Ucraina a anunţat în cursul nopţii că aplicaţia sa mobilă de alertare a populaţiei a fost piratată, anunţ urmat de cel al Rusiei, care a raportat luni un atac asupra aplicaţiei Ministerului Situaţiilor de Urgenţă, la scurt timp după încetarea unui armistiţiu localizat pe front, relatează AFP.

Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă a raportat că aplicaţia sa mobilă, utilizată pentru a alerta populaţia în cazul atacurilor cu drone ucrainene şi al altor pericole, a fost ţinta unui "atac cibernetic masiv".

Aplicația de alertă a populației din Rusia, vizată de un atac cibernetic masiv

Acest atac le-a permis autorilor săi să "răspândească informaţii false în rândul populaţiei", a scris ministerul pe Telegram, adăugând că se lucrează în prezent pentru "a remedia vulnerabilitatea aplicaţiei mobile şi a restabili funcţionarea normală a acesteia".

Articolul continuă după reclamă

Cu câteva ore mai devreme, Forţele Aeriene ucrainene anunţaseră că aplicaţia oficială utilizată în toată ţara pentru a primi alerte în timp real cu privire la ameninţările de atacuri aeriene ruseşti, pe regiuni, raioane sau localităţi, fusese piratată.

Rusia nu a indicat imediat cine era responsabil pentru atacul cibernetic asupra aplicaţiei sale, în timp ce Centrul ucrainean pentru comunicaţii strategice (Spravdi) a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru piratarea aplicaţiei sale.

Sfârşitul unui armistiţiu de şase zile

"Acest lucru se observă din apariţia mai multor alerte neobişnuite. În plus, un mesaj în limba rusă menţionează «Oreşnik»", o rachetă rusă", a precizat Spravdi într-o postare pe platforma X, în care se prezenta o captură de ecran cu mesaje din aplicaţie care semnalau, printre altele, o ameninţare cu radiaţii nucleare şi ameninţări chimice.

Aceste atacuri cibernetice au loc în contextul în care un armistiţiu de şase zile a expirat duminică seara la Oleşkî. Încetarea luptelor a permis evacuarea locuitorilor din acest oraş situat pe linia frontului în regiunea Herson, cu accesele minate, aflat sub focul încrucişat al dronelor ruseşti şi ucrainene şi care se confruntă de luni de zile cu grave penurii.

Este vorba despre cel mai lung armistiţiu de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă a Ucrainei, declanşată în februarie 2022. Nici Kievul, nici Moscova nu au semnalat încălcări ale acordului, spre deosebire de alte armistiţii parţiale.