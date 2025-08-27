Urmările incendiului de la complexul comercial Dragonul Roşu sunt greu de cuantificat, pentru că poluarea provocată de fumul înecăcios a avansat rapid peste toată Capitala şi în zonele înconjurătoare. Factorii meteorologici sunt cei ce au favorizat acest lucru.

Cei doi factori meteorologici principali sunt vântul şi temperatura aerului. În primul rând, vântul a fost slab, a suflat cu viteze între 5 şi 10 kilometri pe oră pe timpul nopţii şi al dimineţii, aşa că nu a avut forţa necesară să risipească norul imens de fum.

Cu toate că a fost slab, vântul a bătut totuşi din direcţia N-E către S-V, adică exact din zona incendiului peste toată Capitala şi a determinat acoperirea oraşului cu fum.

În al treilea rând peste noapte aerul s-a răcit semnificativ, temperaturile au coborât la valori minime, între 7 şi 11 grade Celsius, iar acest aer rece şi greu a menţinut fumul aproape de sol în oraş. Acesta, în amestec cu picăturile fine de apă din aer, au creat în multe cartiere ceea ce se mai numeşte şi "smog".

Mai multe zone din Bucureşti arată un indice periculos de poluare

Zona de est a Capitalei este toată învăluită într-o pâclă de fum. Locuitorii se plâng de un miros îngrozitor de ars, iar aerul a devenit irespirabil în mai multe cartiere. Platforma aerlive.ro, care monitorizează calitatea aerului în București, indică zone cu indice general 6 (violet), cel mai ridicat nivel de poluare, periculos pentru sănătate.

Concentrațiile măsurate sunt de PM10 - 93 µg/m³ și PM2.5 - 85 µg/m³, mult peste valorile normale, care ar trebui să fie sub 50 µg/m³, respectiv sub 25 µg/m³. Asta înseamnă o poluare severă cu particule fine, care pot pătrunde adânc în plămâni și în sistemul circulator.

Cei din zonă s-au plâns pe rețelele sociale. "E ceva îngrozitor în sectorul 3. Zici că efectiv e ceață", a povestit un locuitor. "M-am trezit cu un miros greu de fum în casă. Bănuiesc că este la fel în tot sectorul… poate chiar în tot Bucureștiul! Se pare că au luat foc depozite la Dragonul Roșu. Cred că e recomandat să stăm în casă, cu geamurile închise!", a comentat o tânără care locuiește în sectorul 3. "Arde undeva? Mult fum în Vitan!", a întrebat un alt bucureștean din zonă pe un grup de Facebook.

