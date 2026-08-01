Herăstrăul intră într-un amplu proces de modernizare. Când vor fi gata lucrările

Dacă azi vreţi să ieşiţi la plimbare şi alegeţi Parcul Herăstrău din Capitală, ţineţi cont că urmează lucrări capitale acolo. Deci bucuraţi-vă cât puteţi acum. În perioada următoare, cel mai mare parc din Bucureşti va avea o altă faţă, să spunem. Concret, malurile lacului vor fi consolidate. Un lucru ideal, mai ales că, din cauza lor, şi trotuarele au luat-o la vale şi par că se pot prăvăli oricând în apă. Copacii uscaţi, care stau să cadă, vor fi şi ei îndepărtaţi, iar în locul lor vor fi plantaţi alţii sănătoşi. Aleile trec şi ele prin acelaşi proces de modernizare. Şi dacă vă întrebaţi cât ar urma să dureze toată nebunia. Mult! Abia peste 4-5 ani vedem noul Herăstrău.

"Se întâmplă să mergi şi să vezi că un copac are câteva ramuri uscate şi e posibil să cadă pe tine sau, nu ştiu, sunt ramuri căzute pe jos de care te poţi împiedica dacă nu eşti atent. Trotoarele sunt sparte și pot, din nou, provoca accidente. Nu arată bine, nu sunt happy. Pistele de biciclete pe mijlocul aleei", a spus o persoană.

Asta văd persoanele care ajung la plimbare în Herăstrău. Fie că sunt bucureşteni sau turişti, cu toţii spun că locul are un potenţial uriaş.

"Lacul ar merita să fie iarăși cum probabil a fost acum 30 de ani", a declarat o altă persoană.

Articolul continuă după reclamă

Aproximativ 65.000 de arbori sunt în tot Herăstrăul, atât în partea veche cât și în cea nouă. Mulți dintre ei sunt uscați sau sunt bolnavi și trebuie defrișați.

Specialiştii sunt de acord că e nevoie de o intervenţie cât mai urgentă. Acesta este şi motivul pentru care toţi arborii din Herăstrău vor fi inventariaţi într-o aplicaţie şi apoi se va decide unde este nevoie de intervenţie.

"Arborii au nevoie și de aer, nu numai de apă. Se vede că au fost făcute tăieri, multe dintre ele executate incorect. Se vede debilitarea arbuștilor. Vedem doar solul compactat excesiv, vedem o lipsă a unui acoperitor de sol care ar proteja solul de insolații, de temperaturi mari, care ar reuși să țină apa în sol pentru că ne confruntăm cu o secetă", a explicat Andreea Răducu, de la Asociaţia Peisagiştilor din România.

Primarul Ciprian Ciucu a anunţat că le-a pus gând rău şi cârciumarilor din Herăstrău.

"Toaletele parcului au devenit restaurante. Trebuie să expropriem şi să redăm toaletele naturale ale parcului", a declarat Ciucu.

Primăria a început un amplu proiect de consolidare a malurilor din Herăstrău, aflate în pericol de prăbuşire. Se lucrează acum în şase puncte la acest proiect, care a început cu secarea completă şi urmează refacerea lor. Utilaje vor amplasa plăci din plastic rezistent în cuva lacului. Între acestea și vechile maluri va fi montată o pânză în care vor fi turnate mâl și pietriș, pe post de sistem de filtrare. La final, totul va fi acoperit cu beton. Se estimează că aceste lucrări vor fi gata până vara viitoare iar amenajarea completă a parcului, poate dura 4-5 ani.