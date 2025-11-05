Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul "Matei Balş" - surse

Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul "Matei Balş", el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe, informează news.ro.

Surse medicale au declarat pentru News.ro că Horia Moculescu este internat în Secţia ATI a Institutului "Matei Balş", starea acestuia fiind una gravă. De altfel, starea de sănătate a compozitorului în vârstă de 88 de ani era fragilă, fiind afectate mai multe organe.

În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰