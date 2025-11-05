Antena Meniu Search
Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul "Matei Balş" - surse

Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul "Matei Balş", el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe, informează news.ro.

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 21:44
Surse medicale au declarat pentru News.ro că Horia Moculescu este internat în Secţia ATI a Institutului "Matei Balş", starea acestuia fiind una gravă. De altfel, starea de sănătate a compozitorului în vârstă de 88 de ani era fragilă, fiind afectate mai multe organe.

În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

