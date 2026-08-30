Lecția de turism de pe litoralul românesc de acum 96 de ani: "Nu speriați turiștii"

Constănțenii erau îndemnați, în urmă cu 96 de ani, să aibă grijă cum îi primesc pe turiști. Comercianții din oraș avertizau că vizitatorii trebuie tratați politicos, pentru că își cheltuie aici economiile și trebuie convinși să revină.

În vara anului 1930, Constanța încerca să-și consolideze reputația de destinație turistică la Marea Neagră. Orașul atrăgea vizitatori din România, dar și din străinătate, din Polonia sau Cehoslovacia. Pe 30 august 1930, ziarul „Dobrogea Jună” publica o scrisoare a Sfatului Negustoresc din Constanța, semnată de președintele Ion Miga, în care locuitorii și autoritățile erau îndemnați să aibă grijă de felul în care îi tratează pe „sezoniști”.

Potrivit documentului publicat duminică de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, scrisoarea făcea apel atât la locuitori, cât și la autorități să contribuie la dezvoltarea orașului și la atragerea vizitatorilor. Motivul era unul cât se poate de concret. Cu câteva zile înainte, ziarul relatase că mai mulți tineri care se prezentau drept membri ai „Gărzii de fer” acostau turiștii veniți la Constanța și încercau să le vândă ziare. Cei care refuzau nu erau lăsați pur și simplu în pace, ci erau amenințați și molestați.

Pentru comercianții din oraș, asemenea comportamente reprezentau mai mult decât o problemă de ordine publică. Erau o amenințare pentru turismul local. Sfatul Negustoresc explica faptul că vizitatorii își cheltuiau la Constanța o parte din economiile strânse în timpul anului și trebuiau să găsească aici „o bună găzduire” și o primire politicoasă.

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"Toți locuitorii acestui oraș precum și autoritățile au imperioasa datorie de a face tot ce le este posibil ca vizitatorii stațiunei noastre balneare, cari vin aci și lasă o parte din economiile lor de peste an, să găsească o bună găzduire, primire politicoasă, astfel ca să nu simtă prea mult lipsa confortului ce și l-au lăsat acasă, cu scopul de a-și acorda – după munca unui an – o bine meritată recreație", se arăta în scrisoare.

Mesajul era simplu: turistul trebuie să plece cu o impresie bună pentru a se întoarce. Constanța încerca să atragă nu doar turiști români, ci și vizitatori din străinătate. În scrisoarea publicată de „Dobrogea Jună” sunt menționați în mod explicit turiștii din Cehoslovacia și Polonia, despre care Sfatul Negustoresc spune că veniseră în număr destul de mare în acel an.

Comercianții îi îndemnau pe constănțeni să contribuie la dezvoltarea orașului și la atragerea turiștilor către litoral, promovând în mod special plaja Mamaia. Sfatul Negustoresc avertiza că orașul Constanța era dependent de comerț și de vizitatorii care veneau în sezonul de vară. În opinia comercianților, modernizarea orașului și atragerea turiștilor erau esențiale pentru viitorul Constanței.

Materialul istoric a fost publicat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în cadrul seriei „Astăzi la Constanța”. Muzeul precizează că sursa este ediția din 30 august 1930 a ziarului „Dobrogea Jună”, iar fotografia folosită provine din expoziția „Mamaia – 120 de veri, o singură poveste”.