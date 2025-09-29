Incendiu violent la un hotel de lângă Ploieşti. Două tinere au murit carbonizate, iar alţi trei oameni s-au salvat la timp din flăcările uriaşe. Focul a pornit de la un cablu electric defect şi a distrus totul în scurt timp. Clădirea fusese închisă recent de ISU tocmai pentru că nu avea autorizaţie la incendiu. Victimele făceau parte din echipa care lucra la remedierea problemelor.

Incendiul a izbucnit dis de dimineaţă în mansarda hotelului din Tătărani, de lângă Ploieşti. Vâlvătaia a făcut scrum aproape toată clădirea. Două femei, de 21 şi 24 de ani care se aflau la ultimul nivel nu au mai avut nicio şansă.

Hotel fără autorizaţie ISU, redeschis pentru reparaţii

Pompierii s-au luptat ore în şir cu flăcările, iar coloanele uriaşe de fum s-au văzut de la mai mulţi kilometri. Un şir de nereguli a dus la tragedie.

Administratorul clădirii angajase cinci muncitori din Nepal special pentru lucrări. Doar cele două victime se aflau în hotel atunci când a izbucnit incendiul. Tinerele erau cu forme legale în România, una dintre ele încă din 2023, iar cealaltă venise anul acesta. În hotel s-ar fi aflat şi familia proprietarului care stătea la parter şi a ieşit la timp din clădire.

"Am văzut maşinile de pompieri care s-au dus până acolo, apoi s-au întors înapoi. Probabil nu au avut apă, ca de obicei. Nenorocire mare, nu aşa. Au venit oamenii după muncă şi nu se mai întorc acasă", a povestit un martor al incendiului din Tătărani.

ISU Prahova: cinci persoane erau cazate, nu în regim hotelier

"Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de 500 de metri pătraţi, afectând mansarda şi nivelul superior al operatorului.Se aflau cinci persoane cazate, nu în regim hotelier, erau muncitori care ar fi efectuat lucrări", a declarat sublocotenent Andreia Ursachi, purtător de cuvânt ISU Prahova.

Proprietarul a fost controlat în trecut de ISU şi amendat cu 100 de mii de lei. Clădirea nu numai că nu avea autorizaţie la incendiu, dar potrivit autorităţilor locale a fost şi construită ilegal.

"Ea a fost construită ilegal şi a fost edificată în anul 2023 cu un certificat de edificare. În urma declaraţiei expertului şi administratorului ne-au transmis că în 2019 ar fi construit această locaţie şi în 2023 au cerut certificat de edificare care i-a şi fost acordat", a explicat Daniel Apostol, primar Bărcănești.

Proprietarul hotelului nu a putut fi contactat. Prima ipoteză a pompierilor este că incendiul a pornit de la un fir electric defect sau care nu a fost izolat corespunzător. Pompierii, polițiștii şi procurorii au deschis o anchetă. Au fost chemaţi şi specialişti INSEMEX să facă un raport

