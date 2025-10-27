Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Ia-l de urechi". Jandarmul Epure a salvat un iepure, în Galaţi

O misiune a jandarmilor gălăţeni s-a încheiat cu bine în noaptea de duminică spre luni, în centrul municipiului Galaţi, după ce o patrulă condusă de adjutantul Bogdan Epure a salvat un iepure.

de Redactia Observator

la 27.10.2025 , 11:29

Luni dimineaţă, Inspectoratul de Jandarmi Galaţi a anunţat o misiune inedită desfăşurată chiar în centrul municipiului Galaţi. Potrivit comunicatului Jandarmeriei Galaţi, iepurele a fost observat de jandarmi, sub o maşină, încolţit de doi câini.

Animalul a fost cazat temporar în curtea unei persoane şi a primit morcovi

Jandarmii au oprit imediat, hotărâţi să-l ajute, aşa că au gonit cainii si au incercat să il prindă. A început o cursă pentru capturarea iepurelui, care s-a refugiat sub maşini, iar apoi sub un tomberon. După câteva minute de alergătură, jandarmii au reuşit să-l prindă.

Articolul continuă după reclamă

Animalul a fost cazat temporar în curtea unei persoane şi a primit şi morcovi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

iepure galati jandarmeria
Înapoi la Homepage
“M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
&#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
„Deschid cutia Pandorei”. În adâncurile Oceanului Pacific între SUA și China se poartă o competiție acerbă pentru minerale rare
„Deschid cutia Pandorei”. În adâncurile Oceanului Pacific între SUA și China se poartă o competiție acerbă pentru minerale rare
Comentarii


Întrebarea zilei
Veţi face cumpărături de Black Friday?
Observator » Evenimente » "Ia-l de urechi". Jandarmul Epure a salvat un iepure, în Galaţi