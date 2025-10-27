O misiune a jandarmilor gălăţeni s-a încheiat cu bine în noaptea de duminică spre luni, în centrul municipiului Galaţi, după ce o patrulă condusă de adjutantul Bogdan Epure a salvat un iepure.

Luni dimineaţă, Inspectoratul de Jandarmi Galaţi a anunţat o misiune inedită desfăşurată chiar în centrul municipiului Galaţi. Potrivit comunicatului Jandarmeriei Galaţi, iepurele a fost observat de jandarmi, sub o maşină, încolţit de doi câini.

Jandarmii au oprit imediat, hotărâţi să-l ajute, aşa că au gonit cainii si au incercat să il prindă. A început o cursă pentru capturarea iepurelui, care s-a refugiat sub maşini, iar apoi sub un tomberon. După câteva minute de alergătură, jandarmii au reuşit să-l prindă.

Animalul a fost cazat temporar în curtea unei persoane şi a primit şi morcovi.

