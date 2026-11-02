Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineaţă, la un complex de evenimente din zona Parcul Tineretului, în Sectorul 4 al Capitalei. Mai multe săli şi anexe alipite au fost cuprinse de flăcări dar din fericire nu există victime.

UPDATE 13:57 Incendiul de la salonul de evenimente de pe Calea Piscului din Sectorul 4 a fost lichidat, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

De șase ore intervin pompierii la complexul din sectorul 4 al Capitalei, pentru a stinge flăcările. Intervenția a fost și este în continuare destul de dificil din cauza vântului puternic care a extins flăcările la cele cinci clădiri afectate de incendiu, două dintre ele au fost afectate complet, iar celelalte trei au fost afectate parțial de flăcări.

Pompierii nu au reușit să intre cu autospecialele în curtea complexului din cauza aleilor înguste. Alarma a fost dată în jurul orei 7 dimineața de un paznic care era afară și a simțit miros de fum dinăuntru. A sunat imediat la 112 și cum era dimineață, nu era nimeni în clădiri.

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Din fericire nu sunt victime. Forțele de ordine au alocat multe echipaje pentru această misiune. Pompierii au acționat cu 12 autospeciale cu apă și spumă. S-au mai retras din echipaje și acum, este o singură mașină de pompieri și se lucrează la stingerea focarilor mai mici.

Aceștia au folosit chiar și apa din piscina localului Deluxe. După lichidarea incendiului, pompierii și polițiștii vor face verificări și cercetări pentru a stabili cu exactitate care a fost cauza incendiului.