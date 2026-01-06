Mai multe maşini parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au fost grav avariate de zăpada desprinsă de pe acoperişuri. Autorităţile locale au emis o avertizare, solicitând şoferilor să acorde atenţie locurilor în care îşi lasă autovehiculele, dar şi pietonilor să evite să se deplaseze pe lângă blocuri.

Imagini cu maşini distruse de zăpada desprinsă de pe acoperişuri în Alba Iulia - ziarulunirea.ro

Imagini cu maşini distruse de zăpada desprinsă de pe acoperişuri au fost publicate, marţi, de jurnaliştii de la ziarulunirea.ro. Parbrize şi capote au fost sparte, respectiv deformate de bucăţile de gheaţă căzute.

După apariţia imaginilor în spaţiul public, autorităţile locale au emis avertizări către populaţie.

"Din cauza creşterii uşoare a temperaturii, au început să cadă de pe acoperişuri, în special cele ale blocurilor, cantităţi mari de zăpadă şi gheaţă, care au avariat deja câteva maşini din municipiu. Acest risc este valabil şi pentru circulaţia pietonală din zona blocurilor, de aceea vă rugăm să vă deplasaţi cu precauţie, iar parcarea maşinii personale să fie făcută, pe cât posibil, la o distanţă mai mare faţă de zona de risc", a anunţat Primăria Alba Iulia, precizând că a înştiinţat deja asociaţiile de proprietari cu privire la această situaţie.

