Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Imagini cu maşini distruse de zăpada desprinsă de pe acoperişuri în Alba Iulia

Mai multe maşini parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au fost grav avariate de zăpada desprinsă de pe acoperişuri. Autorităţile locale au emis o avertizare, solicitând şoferilor să acorde atenţie locurilor în care îşi lasă autovehiculele, dar şi pietonilor să evite să se deplaseze pe lângă blocuri.

de Redactia Observator

la 06.01.2026 , 14:43
Imagini cu maşini distruse de zăpada desprinsă de pe acoperişuri în Alba Iulia Imagini cu maşini distruse de zăpada desprinsă de pe acoperişuri în Alba Iulia - ziarulunirea.ro

Imagini cu maşini distruse de zăpada desprinsă de pe acoperişuri au fost publicate, marţi, de jurnaliştii de la ziarulunirea.ro. Parbrize şi capote au fost sparte, respectiv deformate de bucăţile de gheaţă căzute.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

După apariţia imaginilor în spaţiul public, autorităţile locale au emis avertizări către populaţie.

"Din cauza creşterii uşoare a temperaturii, au început să cadă de pe acoperişuri, în special cele ale blocurilor, cantităţi mari de zăpadă şi gheaţă, care au avariat deja câteva maşini din municipiu. Acest risc este valabil şi pentru circulaţia pietonală din zona blocurilor, de aceea vă rugăm să vă deplasaţi cu precauţie, iar parcarea maşinii personale să fie făcută, pe cât posibil, la o distanţă mai mare faţă de zona de risc", a anunţat Primăria Alba Iulia, precizând că a înştiinţat deja asociaţiile de proprietari cu privire la această situaţie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

zapada alba iulia acoperisuri masini
Înapoi la Homepage
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: &#8220;Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!&#8221;
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Bărbat blocat 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112
Bărbat blocat 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite?
Observator » Evenimente » Imagini cu maşini distruse de zăpada desprinsă de pe acoperişuri în Alba Iulia