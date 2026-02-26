Este ultima săptămână din vacanța de schi pentru elevii din 17 județe. De luni, toţi revin la şcoală. Până atunci, însă, se bucură din plin de pârtie! În Bucovina, asta se vede cel mai bine. Ninsoarea a completat tabloul iernii, iar zăpada îi încântă pe cei dornici de mișcare, ce nu s-au lăsat așteptați în stațiunea Vatra Dornei. În plus, s-au putut bucura de tururi ghidate şi vizite la impresionantul Cazino al Băilor.

Pe schiuri, snowboard sau sanie, copiii şi părinţii încă se bucură de ce a mai rămas din vacanţă. Instructorii sunt prezenți și dornici să-i învețe pe cei care încă nu stăpânesc schiurile foarte bine.

Reporter: Ce trebuie să faci când eşti pe schiuri? Ce trebuie să ştii foarte bine?

Copil: Trebuie să ştii să nu cazi.

"Când mergi cu schiurile se simte de parcă zbor aşa, plutesc peste zăpadă", a explicat un alt copil.

În jur de 200 de lei costă lecția de schi, iar un abonament pe pârtie, pentru un skipass, ajunge la 170 de lei pentru adulți și 140 de lei pentru copii.

"În ultimii ani tot mai mulţi copii au o lipsă de capacitate motrică – asta e din cauza că nivelul de mişcare pe care îl fac atât la şcoală, cât şi în afara şcolii este mult mai scăzut faţă de alţi ani", a explicat instructorul de schi Radu Gălăţan.

De ce alte activităţi se bucură copiii înainte să revină în bănci

Între pauzele de schi, Vatra Dornei propune și alte activități: drumeții la pas, într-un tur ghidat şi gratuit.

"De la baza telescaunului până pe pârtia Veveriţa, în principiu ca şi distanţă 4 kilometri, şi această drumeţie, pe timp de iarnă, prin pădurile bucovinene este de-a dreptul superbă", a spus inspectorul în turism Andrei Bălău.

După o porție zdravănă de mișcare, restaurantele își așteaptă turiștii cu o gamă variată de bucate savuroase.

"Aşteptăm oaspeţii, cu preparate tradiţionale cu ciolan, păstrăv şi nu numai... iar avem şi delicatese precum caracatiţă, muşchi de vită T-bone", a spus chef Minerva Filip.

Turiştii mai pot vizita şi Centrul Muzeal Cazinoul Băilor, care are ce arăta turiștilor: de la arhitectură și până la operele din expozițiile amenajate.

"Avem expoziţia intitulată ANUALA 55. Această expoziţie aparţine artiştilor plastici din judeţul Suceava. [...] Avem expoziţie de ouă încondeiate, fiind în postul Paştelui", a spus Mirela Vleju.

De luni, toţi elevii revin în bănci, următoarea vacanţă fiind cea de Paşte, în perioada 4-14 aprilie.

