Şi, revenind la tematica lunii martie, ştiţi deja că din cadourile pe care le dăruim persoanelor dragi - în special femeilor din viaţa noastră, nu pot lipsi florile. Cele la ghiveci câştigă teren anul acesta. Zambilele parfumate, florile de cyclamen colorate sau lalelele sunt în topul preferinţelor.

A venit primăvara în serele din vestul ţării. Cu câteva zile înainte de luna Mărţişorului, floricultorii se asigură că fiecare client va primi cele mai frumoase zambile, siclame şi lalele.

"Sunt foarte frumoase, sunt minunate pentru grădina mea. Şi îmi place să cumpăr de la producători locali fiindcă sunt flori perene şi ţin 2 ani, ne bucurăm de parfumul lor şi anul viitor. Cam 500 de lei în primăvara asta am de gând să investesc în flori", spune o clientă.

"În total o să avem undeva peste 100 de mii de ghivece. După ce terminăm cu sezonul de 1-8 martie ne apucăm la sezonul de primăvară", a declarat Călin Chișe, floricultor.

Prețurile au rămas la fel, deși costurile au fost mai mari

Înainte de a fi livrate, florile sunt îngrijite ca la carte. Iar procesul nu-i deloc ieftin.

"Faţă de anul trecut au crescut cheltuielile cu undeva la 20-30%. Aici punem lemnele, punem foliile, foliile de împachetat ghivecele, pământul, tratamentele", mai spune Călin Chișe, floricultor.

Chiar şi aşa, prețurile rămân la fel din cauza concurenţei din import.

"Ne afectează pentru că vin cu preţuri sub noi şi noi nu am putut ridica preţurile la florile noastre din cauza celor de afară. Ghiveciul la noi ca şi producători e 20-25-30 de lei exact ca şi anul trecut", mai spune Călin Chișe, floricultor.

Şi, pentru mulţi, miza nu este câștigul, ci păstrarea locului pe piață.

