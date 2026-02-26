Viceprimar din Mureș, reținut după ce refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor şi să i se preleveze probe

Situație inedită în Mureș. Viceprimarul comunei Pogăceaua, Ştefan Adelin Laurenţiu, a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a încălcat legea. A refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, a fost urmărit, s-a răsturnat cu maşina într-un şanţ şi a refuzat recoltarea de probe biologice.

Primarul comunei Pogăceaua, Ştefan Florin Cristian, a declarat presei, miercuri, că viceprimarul nu era în timpul programului, având două zile de concediu, şi că acesta nu a avut astfel de probleme de când a fost ales.

"Deocamdată am înţeles că este reţinut pentru 24 de ore pentru că nu a vrut să i se ia probe de sânge. O să pun problema în Consiliul Local şi o să vedem ce decizie o să luăm. Mă surprinde, fiindcă nu am avut niciodată probleme în timpul serviciului, în sensul să bea sau să facă ceva", a declarat Ştefan Florin Cristian, potrivit Agerpres.

Evenimentul a avut loc în urmă cu o zi, pe DJ 152B, înspre drumul comunal din Pogăceaua.

Articolul continuă după reclamă

Ce spun oamenii legii

"La data de 24 februarie, în jurul orei 15:50, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Râciu, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au pornit în urmărirea unui autoturism, care se deplasa pe DJ 152B înspre drumul comunal din Pogăceaua, după ce şoferul acestuia a refuzat să oprească la semnalul de oprire al organelor de poliţie, cu semnalele acustice şi luminoase. La un moment dat, conducătorul, un bărbat, în vârsta de 26 de ani, din Pogăceaua, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând astfel într-un şanţ, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat faţă de acesta o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, la unitatea spitalicească, tânărul a refuzat să se supună recoltării de probe biologice", a transmis, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş. În urma probatoriului administrat, faţă de tânărul în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate pentru refuz de la prelevarea de mostre biologice.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰