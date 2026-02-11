Odihnă veşnică, alături de cel mai bun prieten! Sună puţin bizar, dar e cât se poate de legal, în Sao Paulo, Brazilia. Acolo a fost adoptată o lege care permite împărţirea locului de veci cu animalul de companie.

Reforma se inspiră şi din povestea lui Bob Coveiro, un câine care a trăit zece ani într-un cimitir, după ce stăpâna lui a fost înmormântată acolo. Când a murit şi el, autorităţile au permis ca el să fie îngropat alături de ea.

Brazilia are a treia cea mai mare populație de animale de companie din lume, cu 160 de milioane de animale de companie, potrivit datelor de la Pet Brasil Institute.

Legea Bob Coveiro

Guvernatorul conservator Tarcisio de Freitas a semnat marți așa-numita lege Bob Coveiro, care va permite înmormântarea animalelor de companie în mormintele familiei sau în mausoleele din statul Sao Paulo.

Măsura vine în contextul în care țara cu 213 milioane de locuitori a fost cuprinsă de indignare din cauza morții unui câine vagabond îndrăgit, pe nume „Orelha” (Ureche), în orașul de coastă din sudul țării, Florianopolis, care a fost ucis brutal de adolescenți provenind din familii înstărite.

Cazul,care a atras atenția chiar și președintelui Luiz Inacio Lula da Silva, a stârnit proteste în mai multe orașe importante, iar presa locală urmărește atent ancheta.

Cu o rată a natalității în scădere și o clasă de mijloc înfloritoare, cultura puternică a animalelor de companie din Brazilia se reflectă într-o gamă tot mai mare de servicii pentru animale de companie, de la spa-uri de lux la hoteluri.

În ianuarie, Sao Paulo a adoptat o altă lege care recunoaște „semnificația culturală” a omniprezentului câine vagabond brazilian de culoarea caramelului, cunoscut sub numele de „Caramelo”, care a apărut într-un film Netflix din 2025.

Scopul legii era „combaterea prejudecăților împotriva animalelor fără o rasă definită”.

