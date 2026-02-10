Propagandiştii ruşi încearcă din nou să provoace România. Presa de la Moscova scrie, nici mai mult, nici mai puţin decât despre posibilitatea ca Bucureştiul să fie ţinta armelor nucleare ruse. Articolul a fost publicat în aceeaşi zi în care şeful diplomaţiei de la Moscova a dat asigurări că Vladimir Putin nu va ataca Europa.

Articolul publicaţiei News.ru are titlul :"Moartea României: De ce NATO nu va desfășura trupe în Transnistria".

Un aşa-zis expert pleacă de la premisa că Germania ar cere trimiterea trupelor europene în Transnistria. În realitate, este vorba de o simplă analiză publicată în Atlantic Council de un profesor de la Universitatea din Bonn. Acesta spune că la finalul războiului din Ucraina, militarii europeni din trupele de menţinere a păcii ar trebui desfăşuraţi fie în apropiere de graniţa cu Transnistria, fie în apropiere de frontiera cu Belarus. De aici, expertul rus trage concluzia că NATO va ataca regiunea separatistă şi anunţă că Rusia va răspunde cu un atac nimicitor.

"Este clar că punctul central al operațiunii va fi România, nu Moldova. Bucureștiul nu este un loc împotriva căruia am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare".

Articolul continuă după reclamă

"Teoria preluată de presa apropiată de Moscova nu reprezintă o poziție oficială a Kremlinului şi nu este un anunț al armatei ruse. Mai mult, nu există nicio decizie militară reală în spatele acestor declarații. Aşadar, nu vorbim despre o amenințare iminentă, ci despre un nou episod de război informațional", a explicat Cristi Popovici, reporter Observator.

Pentru profesorul de istorie Armand Goşu expertul rus nu prezintă cine ştie ce credibilitate. "Nu e vorba de un expert în geopolitică sau în studii de securitate sau strategice. E vorba de un publicist. Dacă Kremlinul vrea să atragă atenţia, să transmită semnale către Bucureşti, sigur nu o face printr-un publicist obscur, care locuieşte la Houston, Statele Unite", a explicat acesta.

Nu este însă prima dată când propagandiştii lui Vladimir Putin ameninţă capitale europene. De la începutul războiului din Ucraina, în studiourile de televiziune se discută des despre un atacuri directe, fie cu arme nucleare, fie cu rachete hipersonice Oreşnik.

Oficialii ruşi se feresc, în schimb, de ameninţări directe.

La finalul anului trecut, Vladimir Putin a declarat că Rusia nu este în război cu Occidentul, ci Occidentul luptă împotriva Moscovei prin intermediul Ucrainei.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰