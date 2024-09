Operaţiunea Exotic, mai ceva ca un film de acţiune. Polliţiştii au aflat că în portul Constanţa urmează să ajungă o navă din America de Sud. După controlul actelor, un transport cu fructe congelate le-a atras atenţia. Bănuiau că în interior sunt ascunse droguri. Containerele cu cele 16 tone de fructe congelate şi droguri a ajuns în portul Constanţa la începutul lunii august. Poliţiştii ştiau ce se află în interior, dar i-au lăsat pe traficanţi să plece, tocmai pentru a-i putea supraveghea de la distanţă.

Polițiștii au avut mai multe indicii care i-au făcut sa urmărească atent acest transport

"Containerul maritim suspect conținea 75 de butoaie din metal, iar cantitatea netă a unui butoi era de aproximativ 200 kg", a declarat un ofiţer BCCOA. Tirul frigorific a ajuns apoi în municipiul Aiud, unde marfa a fost descărcată într-un depozit. "Aiudul asta e un oras mic. Tocmai d-aia l-ar fi ales, pentru ca e retras si nu s-o asteptat sa fie cautati aici", spune un localnic. Înainte să trimită "marfa" către ţările din Vest, traficanţii români şi-au oprit 4 butoaie şi 88 de cutii pline cu amestecul îngheţat. Din aer, ofiţerii de la crimă organizată au filmat operaţiunea de transbordare a butoaielor dintr-un camion într-altul.

După o lună de aşteptare, când credeau că nu vor mai trezi nicio suspiciune, suspecţii au trimis camionul plin cu droguri către Olanda, destinaţia final. La vamă, însă, au fost prinşi. La data de 23 septembrie 2024, autocamionul care a transportat cantitatea de pulpă de fructe congelată a sosit în Punctul de trecere a frontierei Nădlac 1. În urma efectuării controlului autocamionului, în butoaiele care conțineau aproximativ 15 tone de pulpă de fructe, a fost descoperită cocaină. Din cele 16 tone de amestec s-ar putea obţine în laborator între 800 de kilograme şi 4 tone de cocaină pură. "Să o separe, ar implica existenta unei dotari bine puse la punct, nu e o simpla centrifugare, sau fierbere, sau fierbere ca la tuica de cazan. Sunt metode complexe", a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

Dupa ce au fost extrase probele, au fost puse in fiole si mai departe in aparate care identifica substanta activa. Suntem intr-o camera in care temperatura nu trebuie sa fie mai mare de 21-22 de grade Celsius. Tocmai pentru ca aceste aparate sa functioneze in stare optima. Cocaina este unul din cele mai periculoase droguri. Unul din 5 decese provocate de supradoză de droguri este provocat de acest stupefiant. Desi România este considerată o ţară de tranzit, mare parte din marfă rămâne la dealerii locali. Aşa s-a întâmplat şi acum. Peste 200 de kilograme de cocaină ar fi urmat să fie vândute în cluburile de lux şi la festivalurile de muzică din ţara noastră. Asta, până când poliţiştii au intrat pe fir.

Polițiștii au avut mai multe indicii care i-au făcut sa urmărească atent acest transport. În primul rand, tara de proveniență - Ecuador, cunoscuta ca furnizoare de droguri. Apoi, firma din România care facea operatiunea era una noua si se afla la primul import. Iar al treilea semn de alarma a fost destinația finala - Olanda. De ce sa duci marfa în Olanda prin portul Constanța, când Rotterdam este mult mai aproape? Răspunsul e simplu- scannerele de la noi sunt mai puţin performante decât cele olandeze. Autoritatea Vamală din portul Constanţa are un singur scanner în dotare. Şi este vechi de două decenii şi traficanţii îl pot păcăli cu uşurinţă.

În urmă cu doi ani, un transport asemănător a fost descoperit la Arad. Drogurile erau ascunse în saci de pamânt de flori.Tot în 2022, un laborator de extracţie a cocainei şi a altor stupefiante de mare risc din cafea era descoperit într-o cabană retrasă din judeţul Bihor.

