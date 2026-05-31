Turiştii sunt mai atenţi anul acesta când îşi planifică vacanţele în Delta Dunării. Nu renunţă cu totul, însă, obişnuita săptămână s-a transformat într-un sejur de două-trei zile. Motivul? Panica generată de războiul de la graniţă. Cei care vin în vizită sunt mai precauţi şi caută zone mai sigure. De partea cealaltă, localnicii s-au obişnuit să trăiască aproape zilnic cu mesajele RO-Alert.

Mulţi români au ales să-şi petreacă minivacanţa de Rusalii în Delta Dunării. George este din Bucureşti şi, împreună cu familia, a venit să se bucure de câteva zile de linişte. Însă, nu va sta mult. În 2023, în Vadu, sejurul le-a fost stricat de un mesaj RO-Alert care semnaliza prezenţa unei drone şi n-ar mai vrea să treacă prin aceeaşi experienţă.

"Soţia s-a speriat, eram şi cu copiii. Atunci au patrulat jandarmii în zonă şi au aruncat rachete de semnalizare. Căzuseră nişte chestii", a povestit George, un turist.

Şi nu este singurul care şi-a scurtat vacanţa.

"În Deltă doar două zile, dar când o să se liniştească treaba, probabil or să stea şi mai mult", a explicat un ghid turistic.

Destinaţiile accesibile cu maşina, preferate de turişti

"Turiştii sunt mai precauţi atunci când îşi organizează vacanţele în Delta Dunării. Nu mai vin în concedii de o săptămână, ci în vizite scurte de două zile, şi aleg destinaţii unde pot ajunge cu maşina. De exemplu, aici în Tulcea, Jurilovca sau Murighiol şi mai puţin locuri în care trebuie să meargă cu barca. Acolo, numărul turiştilor a scăzut şi la jumătate", transmite Andreea Filip, reporter Observator.

"Cu cât te îndepărtezi, te duci într-o zonă mai sălbatică, te gândeşti că şansele de a fi recuperat în situaţia unei urgenţe sunt mai mici", a declarat Ştefan Ilie, primar Tulcea.

În timp ce turiştii stau cu o urmă de panică în suflet, tulcenii s-au obişnuit deja cu alertele primite în toiul nopţii.

Localnicii, obişnuiţi cu alertele primite în toiul nopţii

"Şi din rudele pe care le am au renunţat, să nu fie deranjaţi", a spus un localnic.

"Chiar dacă sunt obişnuiţi localnicii, asta nu înseamnă că sunt feriţi de pericole. România, la momentul actual, este într-o stare de alertă, ca urmare a unei drone care a căzut foarte puţin timp în urmă pe un bloc din Galaţi", a subliniat primarul.

Totuşi, primăria a pregătit o mulţime de evenimente pentru această minivacanţă.

"Avem Festivalul Scrumbiei la Muzeul Satului Pescăresc, avem Festivalul Bucuriei pe Faleza Ivan Patzaichin, Festivalul Filmului European, avem tururi ghidate gratuite pentru turişti", a transmis Alex Filip, preşedintele OMD Tulcea.

Festivalurile au porţile deschise şi astăzi.

