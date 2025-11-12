Antena Meniu Search
Video Livratorul care doar încasează. O nouă metodă de escrocherie, descoperită la Ploieşti

Escrocherie nouă în Ploiești. Vorbim despre un bărbat, care a pus la cale un plan de zile mari, într-un cabinet veterinar, fără să ia în calcul că va fi surprins de camerele de supraveghere.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 08:50

Pretinzând că trebuie să lase "o comandă" unui medic despre care știa că nu ajunsese încă la muncă, a profitat de agitația angajaților şi a cerut banii în schimbul produselor livrate.

Abia când l-au anunțat pe medic că a sosit comanda, oamenii au realizat că au fost trași pe sfoară.

Escrocul a dispărut, iar poliția este pe urmele sale.

