Escrocherie nouă în Ploiești. Vorbim despre un bărbat, care a pus la cale un plan de zile mari, într-un cabinet veterinar, fără să ia în calcul că va fi surprins de camerele de supraveghere.

Pretinzând că trebuie să lase "o comandă" unui medic despre care știa că nu ajunsese încă la muncă, a profitat de agitația angajaților şi a cerut banii în schimbul produselor livrate.

Abia când l-au anunțat pe medic că a sosit comanda, oamenii au realizat că au fost trași pe sfoară.

Escrocul a dispărut, iar poliția este pe urmele sale.

