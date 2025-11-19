Situaţie halucinantă în municipiul Ploieşti, unde oamenii au sesizat Garda de Mediu că aerul este irespirabil şi că mirosurile din zonă sunt greu de suportat. Într-o postare pe Facebook, Garda de Mediu subliniază că trebuie făcută distincţia între 'miros' şi 'poluarea aerului'.

Oamenii din Ploieşti acuză aerul irespirabil, Garda de Mediu explică diferenţa între "miros" şi "poluare" - Profimedia

Mesajul este acelaşi pe care oamenii îl aud de ani de zile: acela că ceea ce simt este, în unele cazuri, "disconfort olfactiv", şi nu poluare. Pe de altă parte, prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, afirmă că nu e nevoie ca autorităţile să vină cu "explicaţii ştiinţifice în momentul în care nu poţi deschide geamul în Ploieşti, dimineaţa, să aeriseşti, pentru că de afară vine un miros îngrozitor".

Primarul oraşului a prezentat, miercuri, date care arată că din februarie şi până în prezent, la Ploieşti s-au înregistrat sute de cazuri de depăşiri ale valorilor maxime admise pentru diverşi poluanţi, inclusiv hidrogen sulfurat şi benzen.

Acesta a subliniat că, de fiecare dată când este nevoie de controale la Ploieşti, Garda de Mediu invocă numărul mic de comisari angajaţi la Prahova.

La rândul său, primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, afirmă că datele integrate privind nivelurile de poluanţi arată că, din luna februarie până în prezent, s-au înregistrat "sute de depăşiri" care "nu au avut un corespondent în măsuri luate de Garda de Mediu Prahova".

Garda de Mediu anunţă, în contextul discuţiei privind poluarea din Ploieşti, că a amendat în ultimul an cele trei rafinării din Prahova cu 340.000 de euro. Primarul Mihai Poliţeanu a reacţionat, arătând că Primăria Ploieşti a fost amendată cu 60.000 de euro pentru că, în urma unui eveniment, iarba de pe un bulevard a fost distrusă, primarul arătând că „iarba s-a refăcut, este bune mersi”, iar cuantumul amenzilor date rafinăriilor pare nesemnificativ.

Comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, aflat la Ploieşti, miercuri, a explicat că "disconfortul olfactiv şi poluarea sunt două elemente similare, dar totodată distincte".

De altfel şi într-o postare pe Facebook, Garda Naţională de Mediu explică faptul că există diferenţă între "miros" şi "poluare".

Instituţia precizează că a trimis peste 1.350 de adrese către Direcţiile de Sănătate Publică din ţară pentru ca acestea, conform atribuţiilor ce le revin, să investigheze impactul disconfortului olfactiv asupra stării de sănătate a populaţiei.

Andrei Corlan a anunţat că se vor face analize care să arate cum se corelează sănătatea publică cu datele privind sesizările legate de poluare.

