Scene greu de înţeles au fost surprinse în centrul Hunedoarei. Un bărbat a fost filmat în timp ce, cu mult calm şi răbdare, îşi umplea mai multe bidoane cu apă.

Nu de la robinet, nu de la izvor, ci... dintr-o fântână arteziană pietonală, aflată la câţiva paşi de primărie. În imaginile postate pe reţelele sociale se vede cum omul îşi umple mai întâi un recipient metalic la jetul fântânii, apoi toarnă rând pe rând în bidoanele mari.

Reacţiile nu au întârziat să apară: unii s-au amuzat de creativitatea omului, alţii i-au luat apărarea.

