Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Imagini virale în Hunedoara: Bărbat surprins în timp ce umplea bidoane cu apă dintr-o fântână arteziană

Scene greu de înţeles au fost surprinse în centrul Hunedoarei. Un bărbat a fost filmat în timp ce, cu mult calm şi răbdare, îşi umplea mai multe bidoane cu apă. 

de Redactia Observator

la 23.09.2025 , 09:14

Nu de la robinet, nu de la izvor, ci... dintr-o fântână arteziană pietonală, aflată la câţiva paşi de primărie. În imaginile postate pe reţelele sociale se vede cum omul îşi umple mai întâi un recipient metalic la jetul fântânii, apoi toarnă rând pe rând în bidoanele mari.

Reacţiile nu au întârziat să apară: unii s-au amuzat de creativitatea omului, alţii i-au luat apărarea. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hunedoara
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei?
Observator » Evenimente » Imagini virale în Hunedoara: Bărbat surprins în timp ce umplea bidoane cu apă dintr-o fântână arteziană