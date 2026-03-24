Minerii şi energeticienii care au protestat, câteva ore, în Piaţa Victoriei, nemulţumiţi de rezultatele negocierilor cu premierul Ilie Bolojan, s-au îmbrâncit cu jandarmii, după ce au refuzat să părăsească piaţa, în contextul în care aprobarea pentru miting a expirat la ora 17.00. Forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea manifestanţilor care trăgeau de gardurile împrejmuitoare ale perimetrului iar un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale acordate de echipajul de pe ambulanţa aflată în zonă.

Îmbrânceli între jandarmi şi mineri la protestul de la Guvern - Antena 3

UPDATE 18:50 - Protestul s-a încheiat.

Ştire iniţială: Aproximativ 1.000 de mineri şi energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au protestat, marţi, în Piaţa Victoriei, nemulţumiţi de pierderea locurilor de muncă începând cu 1 aprilie, de lipsa unor măsuri de protecţie socială pentru cei concediaţi şi de perspectiva închiderii mineritului din 2030, conform angajamentelor luate de România prin PNRR.

Protestatarii, care au venit cu bannere, vuvuzele şi steaguri şi au scandat lozinci antiguvernamentale, au solicitat Executivului să renegocieze termenele şi condiţiile cu Comisia Europeană şi să renunţe la concedieri.

De asemenea, ei au reclamat că încă nu a fost încheiat Contractul Colectiv de Muncă.

Minerii şi energeticienii gorjeni au plecat, marţi dimineaţă, spre Bucureşti, pentru un miting aprobat să se sefăşoare în faţa Guvernului până la ora 17.00. Protestatarii sunt nemulţumiţi că 1.800 de salariaţi angajaţi pe perioadă determinată vor rămâne fără locuri de muncă de la 1 aprilie (1.500 de salariaţi) şi respectiv 1 mai (300 de salariaţi), date de la care le expiră contractele de muncă, care nu vor mai fi neînnoite.

Minerii sunt supăraţi că reprezentanţii companiei nu le-au oferit măsuri concrete de protecţie socială, dar şi de încetarea activităţii de minerit, din anul 2030, potrivit angajamentelor luate de România prin PNRR faţă de Comisia Europeană.

În acest context, protestatarii cer guvernanţilor renegocierea termenelor şi condiţiilor cu Comisia Europeană în privinţa închiderii minelor, iar pe termen scurt renunţarea la concedierea oamenilor şi garantarea locurilor de muncă.

Protestul este programat să se desfăşoare până la ora 17.00.

Precizările Jandarmeriei

În cadrul adunării publice, mai multe persoane au devenit recalcitrante, au aruncat cu obiecte asupra forțelor de ordine și au forțat dispozitivul de panouri metalice.

În acest context, 2 persoane au fost extrase și conduse la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale în consecință.

Elementele de dialog din cadrul dispozitivului de jandarmi relaționează cu participanții la manifestație, pentru calmarea spiritelor și redobândirea caracterului pașnic al adunării publice.

Facem apel la organizator și participanți să respecte recomandările forțelor de ordine, să nu comită alte fapte antisociale și să se delimiteze de persoanele care adopta un comportament agresiv.

În cadrul adunării publice au apărut instigări la violență din partea unui grup de persoane care, inițial, nu a fost acceptat de organizatorul manifestației.

Ulterior, organizatorul și-a schimbat decizia și a acceptat participarea grupului în cauză, iar în ultimele momente au apărut disensiuni care s-au extins către forțele de ordine.

Menționăm faptul că jandarmii au folosit punctual pulverizatoarele de mână cu substanță iritant-lacrimogenă, pentru limitarea acțiunilor agresive ale unor participanți.

