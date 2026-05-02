Un bărbat prins cu droguri în staţiunea Mamaia a încercat să cumpere tăcerea jandarmilor cu 8.000 de lei

Un bărbat prins cu droguri în staţiunea Mamaia a încercat să mituiască jandarmii cu aproape 8.000 de lei. Gestul i-a adus un dosar penal.

de Nicu Tatu

la 02.05.2026 , 15:01
"Ieri, 01.05 în jurul orei 21:00, pe timpul executării unei misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice în staţiunea Mamaia, un echipaj de jandarmi a observat un barbat aflat într-un autoturism, care avea în dreptul feţei o bancnotă şi un plic autosigilant transparent. Jandarmii au procedat la interceptarea şi legitimarea persoanei, solicitându-i să prezinte eventuale bunuri sau substanţe interzise deţinute", au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa.

Ei au menţionat că bărbatul a predat o bancnotă de 10 lei şi plicul respectiv care conţinea substanţe interzise. 

Acesta a scos din buzunar o sumă de bani şi a oferit-o jandarmilor. 

Articolul continuă după reclamă

"Jandarmii i-au adus la cunoştinţă faptul că darea de mită constituie infracţiune şi este sancţionată conform legislaţiei în vigoare. Cu toate acestea, persoana a insistat, afirmând că poate oferi şi alte sume de bani aflate într-o borsetă din autoturism, adică 7950 lei", a precizat sursa citată.

Jandarmii au sesizat Direcţia Generală Anticorupţie.

Bărbatul a fost dus la sediul Poliţiei Mamaia pentru continuarea cercetărilor. 

De asemenea, plicul găsit asupra bărbatului şi suma de 7950 de lei au fost confiscate.

Nicu Tatu Like
droguri mamaia jandarmi
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător?
Observator » Evenimente » Un bărbat prins cu droguri în staţiunea Mamaia a încercat să cumpere tăcerea jandarmilor cu 8.000 de lei
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.