Fostă concurentă Survivor şi una dintre cele mai electrizante actriţe ale noii generaţii, Ada Dumitru trăieşte cu volumul dat la maximum. Dependentă de adrenalină, atrasă de extreme şi urmărită de sute de mii de oameni care îi aşteaptă cu sufletul la gură fiecare nouă aventură, ea nu joacă un personaj. Ea este personajul. Am vrut să o cunosc dincolo de ecran. Aşa că am ales un loc pe măsură: o cameră a furiei, unde emoţiile nu se filtrează, ci se eliberează. Am vorbit despre frici, curaj şi arta de a fi, cu adevărat, vie.

Cu un baros în mână şi ochelari de sudor pe ochi, am încercat să ne apropiem de zona ei de confort, una a extremelor, în care rutina nu-şi găseşte niciodată locul.

În paşi de dans sau la sute de metri înălţime, pentru Ada, nicio zi nu seamănă cu alta. Viaţa Adei Dumitru pare un film de acţiune în care personajul principal este mereu în căutarea pericolului. Ne-a povestit că primele emoţii pe care şi le aminteşte le-a simţit pe scenă. Avea patru ani şi, de atunci, nu a încetat nicio clipă să caute imprevizibilul.

"De asta şi fac chestii extreme, că îmi place frica. Scena îmi dădea un sentiment de adrenalină şi apoi am făcut şi ski extrem, am început să am o predilecţie pentru ce este extrem. Şi dacă trece o lună fără să fac nimic, simt lipsa", a afirmat Ada Dumitru.

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Aşa a ajuns să-şi petreacă ziua de Crăciun într-o favelă, printre criminali şi mitraliere, iar revelionul căţărată pe cea mai înaltă stâncă din Rio de Janeiro.

"Am făcut un rapel de pe o stâncă foarte abruptă… mi-au paralizat picioarele dar nu aveam cum să mă întorc. (...) Îţi dă o satisfacţie, o bucurie. Până la urmă, viaţa trebuie trăită oricum că dacă e să mori, mori oricum şi dacă îţi cade o cărămidă în cap", a mai spus fosta concurentă Survivor.

Cine este bărbatul care ţine pasul cu viaţa plină de adrenalină a Adei Dumitru

Recunoaşte însă că viaţa trăită la extrem are şi mai mult farmec de când şi-a găsit jumătatea. Marko, un portughez care trăieşte în Elveţia, a cucerit-o din prima clipă. Secretul? Nu a spus niciodată "nu" nebuniilor ei.

"În primii doi ani a venit în fiecare weekend în România. Acum de când m-a cerut şi cumva întemeiem o familie, am mai pus eu stop că deja cheltuim prea mult", a mărturisit Ada.

Cutreieră lumea împreună, iar pe reţelele sociale, aproape 300 de mii de oameni le aşteaptă cu nerăbdare următoarele nebunii.

Pentru Ada, însă, filmul rămâne pe primul loc: "Am jucat psihopate, ucigaşe în serie, negative rău… acum joc orice! Un serial care să rămână şi să fie un personaj colorat, dirty, nebun... Să fie ea mafiotă, nu să fiu soţia mafiotului."

Dar oricât ar visa la Hollywood, viaţa trăită ca un spectacol în fiecare zi îi aduce satisfacţia supremă şi fericirea la care visează de când avea doar patru ani.

"Am realizat că secunda asta viaţa mea e cea mai frumoasă… wow, ce aveam atunci", a conchis Ada.