Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Sibiu au dispus reținerea a doi tineri, cu vârste de 18, respectiv 33 de ani, bănuiți că, timp de mai multe luni, ar fi vândut droguri de mare risc chiar în locuința unuia dintre suspecți, informează IPJ Sibiu.

Droguri vândute de la fereastra unei case din Sibiu. Doi tineri, reținuți de DIICOT - DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Sibiu au dispus reţinerea a doi tineri, de 18, respectiv 33 de ani,

Potrivit anchetatorilor, în cauză a fost efectuată şi o percheziţie la domiciliul persoanei în vârstă de 33 de ani, de unde au fost ridicate diferite cantităţi de substanţe interzise, precum şi o sumă importantă de bani.

"Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada cuprinsă între luna decembrie 2025 şi luna iulie 2026, o persoană, în vârstă de 33 de ani, ar fi procurat diferite tipuri de substanţe interzise (MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA, 5F-ADB şi 4F-ADMB-BINACA), pe care le-ar fi vândut direct sau prin intermediul coinculpatului. Comercializarea se realiza în curtea locuinţei persoanei de 33 de ani, tranzacţiile fiind realizate de la fereastra imobilului. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantităţi de droguri de mare risc, iar în urma percheziţiei efectuate au fost găsite şi ridicate 13 pungi din plastic conţinând substanţă vegetală şi substanţă pulverulentă, 14 doze cu substanţă vegetală, pregătite pentru comercializare, aproximativ 80 de comprimate având ca substanţă activă alprazolam, instrumente folosite la prepararea drogurilor şi obiecte folosite la porţionarea acestora, aproximativ 30.000 de lei, precum şi alte mijloace de probă", se arată în comunicatul de presă transmis, miercuri, de IPJ Sibiu.

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Substanţele interzise, ascunse în vasul de toaletă

De asemenea, din vasul de toaletă a fost ridicată o pungă cu substanţă solidă de culoare albă, aruncată de persoana de 33 de ani în încercarea de a nu fi găsită, menţionează sursa citată.

Reprezentanţii IPJ au precizat că în cauză a fost sesizat deja judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, fiind înaintată propunerea de arestare preventivă a persoanei în vârstă de 33 de ani şi cea a arestului la domiciliu a persoanei de 18 ani, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Sibiu, poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Sibiu şi cel al jandarmilor din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu.