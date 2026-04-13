Impact fatal pentru un şofer din Peciu Nou. Maşina sa a fost izbită în plin de un tren cu pasageri

Un accident feroviar grav a avut loc luni dimineaţă în localitatea Peciu Nou, judeţul Timiş, unde un autoturism a fost lovit de un tren. Şoferul maşinii a rămas încarcerat în urma impactului şi a fost scos în stare de inconştienţă de echipele de intervenţie, însă, din păcate, nu a mai putut fi salvat. În tren se aflau aproximativ 30 de persoane, care nu au fost rănite.

În accidentul feroviar au fost implicate un automotor care circula dinspre Cruceni spre Timişoara Nord şi un autoturism.

În urma impactului, conducătorul auto a rămas încarcerat. Bărbatul a fost extras în stare de inconştienţă şi predat unui echipaj medical, arată sursa citată. Din păcate, acesta nu a supravieţuit rănilor suferite.

În tren se mai aflau aproximativ 30 de persoane, care nu necesită îngrijiri medicale.

Articolul continuă după reclamă

La faţa locului au intervenit pompierii militari din Timişoara, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu medic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰