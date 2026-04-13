Impact fatal pentru un şofer din Peciu Nou. Maşina sa a fost izbită în plin de un tren cu pasageri

Un accident feroviar grav a avut loc luni dimineaţă în localitatea Peciu Nou, judeţul Timiş, unde un autoturism a fost lovit de un tren. Şoferul maşinii a rămas încarcerat în urma impactului şi a fost scos în stare de inconştienţă de echipele de intervenţie, însă, din păcate, nu a mai putut fi salvat. În tren se aflau aproximativ 30 de persoane, care nu au fost rănite.

de Redactia Observator

la 13.04.2026 , 12:06
În accidentul feroviar au fost implicate un automotor care circula dinspre Cruceni spre Timişoara Nord şi un autoturism.

În urma impactului, conducătorul auto a rămas încarcerat. Bărbatul a fost extras în stare de inconştienţă şi predat unui echipaj medical, arată sursa citată. Din păcate, acesta nu a supravieţuit rănilor suferite.

În tren se mai aflau aproximativ 30 de persoane, care nu necesită îngrijiri medicale.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din Timişoara, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu medic.

accident tren timis masina mort pasageri
