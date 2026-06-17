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Accident grav între două maşini, în Bivolărie. Două victime au fost transportate la spital

Impact între două maşini, în Bivolărie. Două victime au fost transportate la spital
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Larisa Andreescu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.06.2026, 23:14 | Modificat la 17.06.2026, 23:18

Două persoane au fost rănite într-un accident rutier produs pe raza localităţii Bivolărie. În impact au fost implicate două autoturisme.

La faţa locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

În urma accidentului, două victime, conştiente şi stabile hemodinamic, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital. Un bărbat de 33 de ani, care prezenta escoriaţii frontale şi contuzii la nivelul membrelor superioare, a fost dus de echipajul de prim ajutor de la Rădăuţi la spitalul din municipiu.

Cea de-a doua victimă, o femeie de 32 de ani, a fost preluată de un echipaj SAJ. Pacienta era policontuzionată şi prezenta traumatism cranio-cerebral şi traumatism abdominal, fiind transportată la Spitalul Judeţean pentru investigaţii şi tratament de specialitate.

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Larisa Andreescu
Larisa Andreescu
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