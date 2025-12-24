Antena Meniu Search
Furnicar a fost şi în mall-uri, unde în Ajun s-a căutat cadoul perfect. Cei mai mulți cumpărători au venit pregătiți de acasă, cu lista și bugetul bine stabilite. În Capitală, cele mai multe mall-uri sunt închise doar mâine. Unul singur este deschis şi în ziua de Crăciun, însă după ora 14:00.

de Iulia Pop

la 24.12.2025 , 19:57

Cu câteva ore înainte de sosirea moşului, ajutoarele lui au plecat la vănătoare de daruri.

De Crăciun se poartă roşu. Magazinele care au astfel de mesaje în geam, care anunţă promoţii sau reduceri, au devenit brusc preferatele celor care încă îşi caută cadoul perfect.

"Aici avem niște globuri de sărbători. Niște șosete de Crăciun, niște cărți, din nou, ambalate foarte drăguț. Eșarfă, un scrub, niște produse cosmetice", explică Iulia.

Iulia este studentă în Olanda şi înante de a se întâlni cu prietenii şi familia a ieşit la cumpărături.

Iulia: Nu sunt lucruri foarte mari sau fancy, doar că sunt mici bucurii care să ne aducă bucurii de Crăciun.

Reporter: Cât ţi-a luat să rezolvi pe toată lumea de pe listă?

Iulia: Două ore.

Reporter: Cam cât ai cheltuit?

Iulia: 50, 60 de lei, de persoană.

Magazinele de jucării, electronice și cele de haine au fost printre cele mai căutate în aceste zile.

Mulți au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri, nu din comoditate, ci pentru că au lucrat până în ultima zi.

În decembrie, magazinele estimează creşterea vânzărilor cu 50% față de o lună obișnuită.

