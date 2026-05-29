În ce stare se află proprietarii apartamentului lovit de dronă, în Galaţi. Alte zeci de persoane evacuate

Două persoane au ajuns la spital, în urma prăbuşirii unei drone pe un bloc din Galaţi, urmată de explozie şi de incendiu. Prorprietarii apartamentului aflat la etajul 10 al clădirii avariate au suferit arsuri minore când au trecut prin holul în care era incendiul. Reprezentanţii Primăriei au anunţat că, dacă va fi cazul, locatarii blocului pot fi cazaţi într-un bloc de locuinţe sociale, dar până acum nuau fost solicitări în acest sens.

„La ora actuală (7.00),cele două victime sunt la spital, cu traumatisme minore. S-au evacuat singure dar, în momentul în care au trecut prin holul unde era incendiul (drona a căzut deasupra holului unui apartament de la ultimul etaj, cele două victime erau în dormitor n.r.) au suferit arsuri minore, la nivelul membrelor”, a declarat pentru News.ro Cătălin Sion, purtător de cuvânt ISU Galaţi.

Ministerul Sănătății monitorizează starea persoanelor rănite în incendiul de la Galați. Două persoane au fost transportate la spital și se află în prezent în îngrijirea medicilor:

- femeie în vârstă de 53 ani este internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați, secția de Chirurgie Plastică. Aceasta prezintă arsuri de gradele I și II la nivelul membrelor inferioare cu retenție de corp străin (sticlă).

- ​un minor (băiat) de 14 ani este internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, secția de Chirurgie, având arsuri la nivelul antebrațelor, fără probleme respiratorii.

​Ambii pacienți sunt momentan internați în spitalele menționate pentru investigații medicale și tratament de specialitate. Pacienții sunt stabili și nu se pune problema unui transfer către o altă unitate sanitară.

Ministerul Sănătății rămâne în legătură permanentă cu unitățile medicale din Galați pentru a monitoriza evoluția stării de sănătate a celor doi răniți și pentru a asigura, cu ajutorul specialiștilor, asistență psihologică lor și altor persoane, în cazul în care este necesar.

Cătălin Sion, purtător de cuvânt ISU Galaţi a precizat că la ora 1.52 a fost transmis mesajul Ro-alert. ”Se fac cercetări la faţa locului. Locatarii se vor întoarce la finalizarea cercetărilor, după ce echipele specializate finalizează lucrul. Momentan cercetările sunt în curs. Am pus la dispoziţie un spaţiu de cazare, oferit de primăria Galaţi, dar nu au fost solicitări din partea celor evacuaţi”, a adăugat Sion.

La rândul lor, reprezentanţii Primăriei Glaţi au spus că, dacă va fi cazul, există un bloc de locuinţe sociale care pot fi puse la dispoziţia locatarilor din blocul pe care a căzut drona.

„Suntem pregătiţi să oferim eventuală cazare, dacă va fi nevoie, la un bloc de locuinţe sociale. Nu a solicitat nimeni, deocamdată. Cei mai afectaţi au plecat la rude sau prieteni, în rest, nu este cazul”, a precizat Petrica Paţilea, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Galaţi.

