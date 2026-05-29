Locatarii afectați de explozia provocată de drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați vor putea beneficia de cazare temporară pusă la dispoziție de Primărie, au decis autoritățile în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. În paralel, specialiștii vor evalua structura clădirii și vor lua măsuri pentru securizarea apartamentului grav avariat de la etajul 10.

Locatarii blocului lovit de dronă se pot întoarce. Ce se întâmplă cu cele două victime rămase fără apartament - arhiva

Persoanele afectate de incidentul produs vineri, în jurul orei 2:00 dimineaţă, când o dronă a căzut pe un bloc de locuinţe de pe strada Brăilei din municipiul Galaţi, vor putea beneficia de cazare temporară într-un imobil pus la dispoziţie de Primăria Galaţi, a decis Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), convocat de prefectul judeţului, George Toderaşc.

Potrivit unui comunicat transmis de Instituţia Prefectului, în cadrul şedinţei CJSU au fost analizate efectele produse asupra imobilului afectat şi au fost stabilite măsurile imediate necesare pentru gestionarea situaţiei.

"S-a decis ca persoanele care solicită cazare temporară să fie relocate într-un imobil pus la dispoziţie de Primăria municipiului Galaţi. Totodată, vor fi dispuse măsurile tehnice necesare pentru punerea în siguranţă a acoperişului blocului avariat, astfel încât apartamentul afectat să fie protejat împotriva infiltraţiilor şi a eventualelor degradări provocate de condiţiile meteorologice. De asemenea, Inspectoratul de Stat în Construcţii, în colaborare cu experţi tehnici independenţi, va efectua o expertiză tehnică a imobilului, urmând să fie întocmit un raport de specialitate care va stabili starea construcţiei şi eventualele măsuri suplimentare necesare", se arată în comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Aceeaşi sursă precizează că instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă au intervenit încă din primele momente ale incidentului pentru securizarea zonei, evaluarea pagubelor şi protejarea cetăţenilor.

"A fost o mobilizare impresionantă de forţe şi s-a intervenit prompt pentru protejarea populaţiei. Le mulţumesc tuturor structurilor implicate pentru mobilizarea şi profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea acestei situaţii - pompieri, poliţişti, jandarmi, pirotehnişti ai SRI, militari şi tuturor celor care au acţionat la faţa locului pentru gestionarea acestui incident. Protejarea populaţiei şi sprijinirea persoanelor afectate rămân priorităţi absolute", a declarat Toderaşc, citat în comunicat.

Prefectura a mai transmis că situaţia este monitorizată permanent de autorităţi şi de instituţiile cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Locatarii blocului BR1B, scara II, vor putea reveni în apartamentele lor după finalizarea procedurilor dispuse de autorități, cu excepția familiei al cărei apartament de la etajul 10 a fost grav avariat în urma exploziei și incendiului provocate de impactul dronei.

Ce se va cu cele două victime rămase fără apartament

"După cum puteți vedea, a fost deschisă circulația pe cea mai importantă arteră din municipiul Galați. În ceea ce privește blocul de locuințe, urmare a verificărilor pe care le-au făcut specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții, vă anunț că nu sunt probleme de structură la nivelul acestuia, familiile vor reveni în cel mai scurt timp în imobilele proprietate personală. Singurul apartament care va fi supus unei expertize este cel afectat de explozie", a declarat prefectul George Toderașcu.

În apartamentul afectat există avarii majore, inclusiv o gaură de mari dimensiuni în plafon, iar autoritățile locale vor identifica o soluție de cazare temporară pentru familie, dacă va fi necesar, după externarea victimelor.

În urma incidentului au fost rănite două persoane, o femeie și fiul acesteia, în vârstă de 14 ani, care se aflau în apartamentul lovit de dronă.

Medicul-șef al UPU-SMURD Galați, Liliana Dragomir, a precizat că femeia este internată la Secția de Chirurgie Plastică a Spitalului Clinic Județean de Urgență.

"Pacienta prezintă arsuri de gradele I și II la nivel plantar bilateral, în rest escoriații minore. După acordarea primelor îngrijiri în Unitatea de Primiri Urgențe, a rămas internată pe Secția de Chirurgie Plastică. Având în vedere ceea ce a suferit, pentru moment starea psihică este una bună", a declarat Liliana Dragomir.

Potrivit autorităților, furnizarea gazelor naturale a fost întreruptă după explozie pentru 178 de apartamente din zonă, iar reluarea alimentării se va face după verificarea instalațiilor de către o firmă autorizată ANRE.

O dronă s-a prăbușit, vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰