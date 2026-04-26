Încă o dronă găsită în Tulcea. Au fost mobilizaţi specialiștii MApN și SRI

Noi fragmente de dronă au ajuns şi astăzi pe teritoriul României, în Tulcea. Sâmbătă o dronă cu încărcătură explozivă a căzut în judeţul Galaţi. Armata Română a fost nevoită să evacueze zona pentru a o detona în singuranţă, iar apoi o altă dronă a ajuns într-o fermă din Tulcea. 

de Redactia Observator

la 26.04.2026 , 13:23
O nouă dronă a fost găsită, duminică, în judeţul Tulcea în urma unui apel la 112. Echipe ale MApN și SRI sunt deja la fața locului, iar în prezent se desfășoară activitățile specifice în astfel de situații.

„În cauză se efectuează cercetări, în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, transmite Garda de Coastă.

Echipe din cadrul MAI, MApN şi SRI sunt deja la faţa locului. "Un alt aparat de zbor fără pilot a fost descoperit de colegii noștri între localitățile Luncavița și Văcăreni. Zona a fost securizată, iar structurile M.A.I., alături de specialiști din cadrul SRI și MApN, sub coordonarea procurorului de caz, desfășoară verificări", a transmis Ministerul Afacerilor Interne.

Autorităţile recomandă localnicilor să evite zona pentru a nu îngreuna intervenția autorităților, să nu se apropie de obiecte necunoscute şi să sune la 112 dacă observă situații similare.

